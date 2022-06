Les Troviens s’unissent pour changer le monde et pour un avenir meilleur !

Hambourg, le 8 juin 2022 – gamigo est fier d’annoncer sa participation à l’initiative « Green Game Jam » de Playing for the Planet avec son évènement Grovin’ and Trovin dans Trove, son MMORPG populaire basé sur le voxel.

Tout au long de cet événement d’un mois, les Troviens pourront gagner un « Hyper ami arbre » et des graines de « Jeune Arbre » de plusieurs façons :

Un code pour les gouverner tous : Rien qu’en lisant ce communiqué de presse, nous vous donnons (ainsi qu’à vos lecteurs si vous êtes un média) un code unique qui peut être échangé contre des Jeunes Arbres et un Hyper ami arbre. Le code est TROVETREE .

Drops Twitch : En regardant les streams de Trove sur Twitch, les spectateurs recevront des drops Twitch de « Jeunes Arbres » et de Hyper Ami Arbre .

Nous irons à la chasse : Préférez-vous la bonne vieille méthode de farming pour obtenir des récompenses ? Nous aussi ! C’est pourquoi nous mettons des graines à la disposition des joueurs qui préfèrent arpenter les donjons pour obtenir leurs récompenses.

En plus de remporter un Hyper Ami Arbre, les Troviens pourront collaborer pour atteindre l’objectif communautaire de 1 000 000 d’arbres plantés dans le jeu. Si l’objectif est atteint à la fin de l’événement Grovin’ et Trovin’, tous les joueurs recevront également un Semeur de Jeunes Arbres exclusif en guise de remerciement. Mais attention ! Cette récompense attend les joueurs seulement s’ils collaborent pour rendre le monde de Trove plus luxuriant et plus vivant, et pour sensibiliser aux défis environnementaux !

« Nous sommes honorés de participer à la Green Game Jam de Playing for the Planet cette année », déclare Jens Knauber, PDG du groupe gamigo. « Nous savons à quel point l’écosystème de notre planète est fragile. Nous espérons que notre événement Grovin’ et Trovin’ contribuera à sensibiliser les gens à l’importance de lutter contre le changement climatique«

L’alliance Playing for the Planet est composée d’entreprises de jeux vidéo qui se sont réunies pour collaborer de différentes manières afin de faire face ensemble à l’urgence climatique. Cela permet d’accomplir davantage que ce qu’une entreprise individuelle pourrait faire seule. La Green Game Jam, qui accueillera 40 studios, s’est fixée pour objectif de modifier les habitudes alimentaires d’un million de joueurs au profit de la planète. Elle a également pour objectif de planter et protéger un million d’arbres. Pendant la durée de l’événement, les leaders de l’industrie du jeu collaborent pour éduquer et inspirer l’action climatique dans leurs studios et parmi leurs joueurs.

L’événement Grovin’ and Trovin’ de Trove est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch et se terminera le 5 juillet 2022. Bonne récolte !

À propos de l’Alliance Playing for the Planet L’Alliance Playing for the Planet a été lancée en 2019 lors du Sommet Action Climat au siège des Nations Unies à New York. Les membres de l’Alliance ont la possibilité de toucher plus d’un milliard de joueurs de jeux vidéo. En rejoignant l’Alliance, les membres ont pris des engagements allant de l’intégration d’activités écologiques dans les jeux à la réduction de leurs émissions. Ils soutiennent également l’agenda environnemental mondial par le biais d’initiatives allant de la plantation de millions d’arbres à la réduction du plastique dans leurs produits. L’initiative est facilitée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement avec le soutien de GRID-Arendal et Playmob. Membres de l’Alliance Playing for the Planet: Bandai Namco Entertainment Inc, Bornholm Game Days, Creative Mobile, Creative Assembly, Dropledge, Game, E-Line, EGDF, FGOL, GameDuell, Gameloft, Gamigo, Green Man Gaming, Humble Bundle, Internet of Elephants, IGEA, ISFE, MAG Interactive, Microsoft, Niantic, Neogames Finland Association, Perp Games, Pixel Federation, Playmob, Rovio, Reliance, Sony, SEGA Europe, Space Ape, Sports Interactive, Strangeloop, Sumo Group, Supercell, Sybo, SNJV, Tigertron, TiMi Studios, Ubisoft, Unity, Ukie, ustwo games, WildWorks, 37 Interactive Entertainment. Pour plus d’informations sur l’Alliance Playing for the Planet, rendez-vous sur https://playing4theplanet.org/

À propos du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) Le PNUE est la principale voix mondiale en matière d’environnement. Il fournit un leadership et encourage le partenariat dans la protection de l’environnement en inspirant, informant et permettant aux nations et aux peuples d’améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures.