Histoire de bien terminer la semaine et d’appréhender au mieux la nouvelle, nous vous proposons de découvrir cette courte vidéo de gameplay pour Monster Hunter Rise Sunbreak ! Au menu, des affrontements dantesques, un aperçu des personnages et de quelques skins ainsi qu’un gros plans sur les différentes textures du jeu… ça se passe juste ici:

L’extension est prévue pour le 30 Juin et vous pouvez également relire la preview de notre Maître-Chasseur, Kuro, juste ici !

Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension du jeu original Monster Hunter Rise.

Inclut de nouvelles mécaniques de combat pour un gameplay encore plus dynamique, de tout nouveaux monstres et terrains de chasse, et un nouveau niveau de difficulté sous la forme de quêtes de Rang Maître.

Après avoir sauvé Kamura de la calamité, vous devez maintenant vous rendre dans les lointaines contrées d’Elgado, un avant-poste situé près d’un royaume assailli par un nouvel ennemi : le terrifiant dragon ancien Malzeno !

La chasse commence dans une contrée lointaine…

Après avoir repoussé un assaut de monstres connu sous le nom de Calamité, le village de Kamura a enfin retrouvé la paix.

Mais cette paix durement gagnée est perturbée par l’apparition inattendue du Lunagaron, un monstre semblable à un loup, au Temple oublié.

C‘est ici également que le Chasseur fait la rencontre de Fiorayne, Chevalier de l’Ordre Royal. Fiorayne demande au Chasseur de l’aider à enquêter sur les raisons qui poussent les monstres du Royaume à devenir agressifs et à envahir d’autres territoires, y compris Kamura. Unis dans leur mission, ils se mettent en route pour le lointain avant-poste d’Elgado.