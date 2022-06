Créé par le développeur mexicain Merlino Games, UNDETECTED est le deuxième projet du studio axé sur la furtivité, après The Chameleon, son premier jeu en 2021. UNDETECTED propose une action furtive classique, de haut en bas, avec pour toile de fond une conspiration d’entreprise dans un futur proche et turbulent, divisé par des troubles sociaux et politiques.

Les joueurs incarnent Tenoch Kaan, un expert en infiltration non létale et agent du groupe révolutionnaire Los Desplazados. Les joueurs doivent utiliser des tactiques de furtivité pour se faufiler entre les gardes et éviter d’être repérés. L’amélioration de l’œil cybernétique de Kaan permet aux joueurs de surveiller leur environnement, tandis qu’une sélection de types de balles non mortelles et d’explosifs peut être utilisée pour aider Kaan à garder une longueur d’avance sur l’ennemi.

Les textures et les modèles rétro donnent un style visuel authentique et old-school pour compléter le gameplay classique, tandis qu’une perspective dynamique de « caméra furtive » garantit que les moments de furtivité contre les murs sont particulièrement tendus et dramatiques.