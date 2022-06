On sait que Fall Guys arrive bientôt sur Nintendo Switch (le 21 Juin 2022). Nous avons également appris hier, à l’occasion d’un Sonic Central, que le jeu proposera un partenariat avec Sonic et permettra aux joueurs d’arborer le look de Sonic, Knuckles et Tails.

Cette collaboration est prévue pour Août 2022, nul doute qu’elle devrait également être disponible sur Nintendo Switch !

Quelques images sont visibles dans cette séquence: