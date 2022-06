8 juin 2022 – Révélez le destin de trois grandes puissances dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes sur Nintendo Switch. Menez un(e) mercenaire, initialement destiné(e) à disparaître des pages de l’Histoire, vers un avenir glorieux impliquant un continent tout entier. Le jeu sortira dans son intégralité le 24 juin, mais une démo gratuite est disponible dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Dans cette démo, incarnez un(e) mercenaire solitaire en quête de réponses, et ce après avoir subi une lourde défaite face au Démon Cendré. En compagnie d’Edelgard, Dimitri, Claude et des autres personnages de Fire Emblem: Three Houses, menez vos compagnons vers des combats en temps réel et à grande échelle, alliant aspect stratégique des Fire Emblem au très explosif gameplay des épisodes Warriors.

Dans la démo, des combos spectaculaires et de puissants pouvoirs spéciaux peuvent être employés contre des hordes d’ennemis, du début du jeu jusqu’à la fin des trois premiers chapitres. Prenez les bonnes décisions sur le champ de bataille, et faites preuve d’un esprit tactique pour dominer la situation. La démo permet aussi un mode coopératif pour deux en mode local *. Enfin, toute progression pourra être transférée dans la version complète du jeu, lorsque celle-ci sera disponible.

Dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes, retrouvez-vous dans un conflit grandissant, qui déterminera l’avenir de Fódlan après une alliance avec l’un des dirigeants des différentes maisons. La maison choisie vous entrainera dans une variété d’histoires dramatiques, chacune débouchant sur une résolution inédite. Après avoir acheté le jeu complet, ces alliances entre les personnages pourront être solidifiées, et ce au fil de batailles épiques et d’embranchements scénaristiques passionnants. C’est en combattant que le destin de Fódlan sera forgé de gloire !

* Des accessoires supplémentaires peuvent être requis pour le mode multijoueur. Vendus séparément.