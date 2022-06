Alors que vous pouvez lire la preview rédigée par notre guerrier préféré, Kuro, juste là, Nintendo vient de mettre en ligne une démo pour Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

L’occasion de se faire également Joy-Cons en mains de ce titre prévu pour le 24 Juin 2022 !

Rendez-vous juste ici pour télécharger la démo !

ESSAYEZ LE JEU GRATUITEMENT !

Entrez dans la bataille avec la démo de Fire Emblem Warriors: Three Hopes ! Vous pouvez la télécharger depuis le Nintendo eShop de votre Nintendo Switch, ou via cette page en vous connectant et en cliquant sur le bouton « Télécharger la démo ». Découvrez le début de ce récit épique et transférez votre progression dans le jeu complet.

Révélez les destinées de trois grandes puissances dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes sur Nintendo Switch, un récit original dans l’univers de Fire Emblem: Three Houses. Dirigez de grandes armées dans des combats en temps réel qui conjugent la stratégie de Fire Emblem et le gameplay bourré d’action de Warriors, et révélez les chemins divergents du nouvel avenir de Fódlan.