Yurukill : The Calumniation Games sortira dans un mois en Occident, mais les fans peuvent voir ce que le titre a à offrir dans le cadre d’une toute nouvelle démo qui vient d’être publiée sur l’eShop US et Européen.

Yurukill : The Calumniation Games est prévu pour le 5 juillet 2022 en Amérique du Nord, suivi du 8 juillet en Europe et en Australie. La démo est bien en Français.

Les possesseurs de Nintendo Switch peuvent la récupérer dès maintenant gratuitement sur l’eShop. Une nouvelle bande-annonce faisant la promotion de la nouvelle démo de Yurukill : The Calumniation Games est disponible ci-dessous.