Sorti à la fin de l’année dernière sur Nintendo Switch, dans une édition « Platinum », le portage de Dying Light avait su créer la (bonne) surprise. D’ailleurs Zniko en parle très bien ici (ou dans son podcast).

Même si la version sortie sur Nintendo Switch était déjà bien copieuse, les dévelopeurs de Techland annoncent qu’ils envisagent de sortir une édition « Définitive » du jeu. Celle-ci inclura tous les correctifs sortis jusqu’à maintenant, ainsi que 26 DLC’s en plus (incluant des skins et diverses extensions).

La sortie de cette édition définitive est prévue pour le 9 Juin sur tous les supports… sauf pour la version Nintendo Switch qui est annoncé à une date ultérieure ! Techland précise que les possesseurs de l’édition Platinum pourront bénéficier d’une mise à jour gratuite vers l’édition définitive; cependant, rien n’est clairement indiqué pour les possesseurs de la version Nintendo Switch…

Affaire à suivre donc !

source