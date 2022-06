Strictly Limited Games est ravi d’annoncer qu’il publiera en exclusivité une édition limitée de Heaven’s Vault, acclamé par la critique, sur Nintendo Switch et PlayStation 4 (PS4), en partenariat avec les développeurs primés d’inkle.

Loué pour sa profondeur narrative et son gameplay autour de l’exploration et du déchiffrage d’une langue ancienne, Heaven’s Vault est déjà un classique intemporel. La sortie en boîte assure désormais un héritage physique permanent pour Heaven’s Vault et comprend des objets de collection uniques transcrits avec des textes anciens inédits, bien alignés avec le thème de l’archéologie dans le jeu. Les précommandes seront lancées le 12 juin, à minuit, uniquement chez Strictly Limited Games.

Nommé au BAFTA, vainqueur de l’Independent Games Festival dans la catégorie « Meilleure narration » et honoré plusieurs fois comme l’un des 10 meilleurs jeux de 2019 (The New Yorker, Mashable, GamesIndustry.biz), Heaven’s Vault est un jeu d’aventure pas comme les autres. Chaque choix compte, car la narration adaptative réagit à vos décisions et le jeu se développe à chaque rejoue, débloquant des secrets plus profonds.

Heaven’s Vault est un jeu d’aventure en monde ouvert non linéaire.

HISTOIRE

Lorsqu’un talentueux roboticien disparaît, l’archéologue Allya Elasra et Six, son assistant robot, sont envoyés à sa recherche, dans la région des rivières de la Nébuleuse. Bien vite, ils y découvrent des artefacts, des inscriptions et un savoir perdu, témoignages d’une histoire vieille de plusieurs milliers d’années…

GAMEPLAY

Heaven’s Vault est une aventure narrative captivante comportant une langue à part entière faite de hiéroglyphes à déchiffrer. Parcourez l’immense monde ouvert de la Nébuleuse, à la recherche de lunes lointaines.

Fil rouge du jeu, la traduction d’inscriptions écrites dans une langue ancienne constitue une énigme où tout est lié et où chaque solution, qu’elle soit bonne ou mauvaise, s’intègre à votre histoire.

Rencontrez, charmez, trompez ou sympathisez avec toute une galerie de personnages qui se rappelleront de vos moindres actes et paroles. Vous ferez-vous des amis ou des ennemis ? C’est à vous de choisir. Chacune de vos actions aura des conséquences.

Révélez l’histoire enfouie de la Nébuleuse au cours d’une histoire fluide et changeante qui s’adapte en temps réel à vos actes et à vos choix.

Explorez les lieux dans l’ordre de votre choix. Creusez aussi profondément qu’il vous plaira. Heaven’s Vault est un jeu d’aventure rempli de secrets, où l’on ne se retrouve jamais coincé, ni à court de choses à découvrir.

Le voyage de chaque joueur à travers la Nébuleuse sera différent, et le mode New Game Plus permet de vivre encore plus d’aventures, avec des traductions plus complexes et une exploration plus approfondie des mystères de la Nébuleuse.

Lauréat du UKIE Game of the Show GDC 2019

Nominé au Golden Joysticks PC GOTY de 2019

Nominé au TIGA RPG of the Year 2019

Par le co-auteur primé de 80 Days

Bande originale par Laurence Chapman, diffusée sur la radio de la BBC

La version Nintendo Switch de Heaven’s Vault est la version définitive, contenant plus de 3 000 mots à déchiffrer, une histoire principale qui vous tiendra en haleine plus de 20 heures, des personnages aux visuels magnifiques avec des milliers de détails dessinés à la main, des environnements en 3D aussi luxuriants que stylisés et des milliers de secrets.

Parviendrez-vous à découvrir le chemin menant à Heaven’s Vault ?