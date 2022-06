À peine annoncé et déjà comparé ! GameXplain s’est amusé à comparé les différences de Pokémon Snap entre les versions Nintendo Switch Online et Nintendo 64.

Pour ce faire, ils se sont basé sur les bandes-annonces Américaine et Japonaise montrant des phases de gameplay du jeu. On constate que Nintendo en a profité pour améliorer le rendu et ce n’est pas pour nous déplaire !

Le comparatif est visible juste là: