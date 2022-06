Saint-Ouen, France – 18 Juin 2022 : FunStock, le développeur Draw Distance et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée en édition physique de Vampire: The Masquerade – The New York Bundle, regroupant les aventures narratives Vampire: The Masquerade – Coteries of New York et Vampire: The Masquerade – Shadows of New York.

Issus de la licence de jeu de rôle à la popularité toujours grandissante, les deux jeux entraîneront le joueur dans des histoires interactives où les choix ne seront jamais anodins. Découvrez deux aventures captivantes au sein de cet univers marquant, où secrets et trahisons ponctuent les luttes intestines de dangereuses factions rivales.

Vampire: The Masquerade – The New York Bundle sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au mois d’octobre 2022.

À propos de Vampire: The Masquerade – The New York Bundle :

L’un des jeux de rôle les plus acclamés de tous les temps prend vie dans un roman interactif dans lequel vos décisions marqueront votre destin.

Deux aventures passionnantes se déroulant dans un univers unique, où la mort n’est que le début de chaque histoire.

Caractéristiques principales :

Entrez dans l’univers de Vampire : The Masquerade, l’un des jeux de rôle les plus populaires de tous les temps, à travers deux romans interactifs.

Dans Coteries of New York, vous redécouvrirez New York du point de vue d’un vampire nouveau-né, pris entre les luttes de pouvoir de deux clans de vampires : Camarilla et Anarchs. Choisissez votre personnage parmi trois clans différents (Ventrue, Toreador et Brujah) et faites face à des décisions qui marqueront le destin de l’intrigue et votre relation avec les autres personnages.

Luttez pour préserver les vestiges de votre humanité tout en essayant de contrôler votre désir de vous nourrir la Bête qui rage en vous ; vous finirez par maîtriser vos impulsions. Selon le choix de votre personnage et de votre clan, vous disposerez de différentes Disciplines (pouvoirs) qui vous aideront en combat et dans certains dialogues, mais attention car plus vous les utiliserez, plus votre soif de sang sera grande.

Shadows of New York est une aventure totalement indépendante dans laquelle vous incarnerez un membre du clan Lasombra, chargé d’enquêter sur la mort du leader des Anarchs de New York. Essayez de maintenir la neutralité dans une ville sur le point d’exploser tout en interagissant avec des vampires d’autres clans, des humains et d’autres créatures.