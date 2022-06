Lesquin, France – 16 juin 2022 : NACON, PVP GAMES, et BKOM studios, avec la collaboration de Zorro Productions, Inc. et du Fonds des Médias du Canada, sont heureux d’annoncer que Zorro The Chronicles, le jeu est désormais disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch™. Le tout nouveau jeu d’action aventure, adapté de la célèbre série animée éponyme propose une exploration passionnante, rythmée par des combats palpitants et teintée de phases d’infiltration à couper le souffle.

Zorro The Chronicles, jeu d’action-aventure destiné aux familles, saura plaire à tous, petits et grands, grâce à des mécaniques de jeu très variées, telles que des combos d’épée, des systèmes de contre, d’infiltration, et pleins d’autres surprises à découvrir. Quel que soit votre style de jeu, vous le trouverez dans cette saga aux couleurs du vengeur masqué.

Zorro The Chronicles, le jeu, propose d’incarner le légendaire Zorro ou encore son intrépide sœur Inès. Chacun des héros possède des capacités spécifiques et uniques, qui les aideront à faire régner la justice dans cette Californie du XIXe siècle. Zorro dispose d’un grand nombre de techniques de diversion sonore et grâce à son célèbre fouet, il pourra même prendre de la hauteur pour pouvoir mieux observer son environnement. Dans ce tout nouveau jeu, désarmer ou marquer d’un « Z », ses ennemis défaits apportera son lot d’expérience en fonction des combos et parades réalisés avec succès. Avant chaque mission, les joueurs pourront choisir un emplacement de départ sur la carte, ce qui affectera directement le style du jeu, et pourra conduire à une approche furtive ou à un assaut plus frontal.

Zorro The Chronicles, le jeu, met en scène le jeune Don Diego (Zorro), ici amené à relever ses plus grands défis en luttant pour la justice contre ses ennemis armés et sans scrupules. Au même titre que la série, le jeu met en scène les plans machiavéliques de Monasterio, face aux astuces et farces de Zorro pour se sortir des situations les plus épineuses. Le fil rouge du jeu est cette constante action aussi palpitante qu’hilarante, le tout sur fond de combats aussi épiques que spectaculaires ayant pour seul but de protéger les innocents.

Le jeu Zorro The Chronicles est adapté de la série d’animation éponyme, produite par Cyber Group Studios, en collaboration avec John Gertz, Zorro Production Inc pour France Télévisions (France) et RAI (Italie). Cette série à succès, vendue dans plus de 100 pays, a été acquise par des diffuseurs majeurs tels que : Turner en France, RTVE en Espagne, RTS en Suisse ou encore Télé-Québec au Canada, Globosat au Brésil ou encore TV5 Monde et bien d’autres encore. La série d’animation a notamment été nominée à la 13e édition du Prix Export catégorie « Animation » par TV France International nouvellement « branche audiovisuelle d’UniFrance » ainsi qu’au festival Cartoons on The Bay, Pulcinella Awards, dans la catégorie « Meilleure série TV pour enfants ».