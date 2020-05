Les versions physiques Nintendo Switch de XCOM 2, Borderlands et BioShock et la taille demandée par les téléchargements supplémentaires

Les éditeurs tiers et leurs portages… Souvent bienvenus, surtout en sortie physique, ils laissent souvent une surprise désagréable.

Téléchargement obligatoire, compilation avec le premier jeu dans la cartouche et les autres en téléchargement, voire des boites sans cartouche, mais avec un code de jeu, les éditeurs ont de l’imagination quand il s’agit de ne pas payer trop cher la cartouche (prendre une de 8Go au lieu de 32).

Star du début du dernier Nintendo Direct mini, 2K arrive avec trois nouveaux jeux sur Nintendo Switch dont deux compilations, je vous laisse les informations officielles de Nintendo :

Un butin signé 2K : une multitude de jeux signés 2K arrivent sur Nintendo Switch le 29 mai, dont le classique de science-fiction XCOM 2 Collection, comprenant XCOM 2, 4 packs de DLC et l’extension War of the Chosen ; arrive également Borderlands Legendary Collection, comprenant le jeu original Borderlands, sa suite, Borderlands 2, et sa « pré-suite », Borderlands: The Pre-Sequel. 2K porte également sa série acclamée BioShock sur Nintendo Switch, avec BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, ainsi que BioShock: The Collection, comprenant les trois jeux BioShock réunis dans un seul pack.

Hourra ? Oui mais pas trop, le communiqué de 2K disponible dans la foulée est un peu plus précis. On apprend que les trois sorties demandent des téléchargements obligatoires, et de manière originale cette fois… (résumé de jeuxvideo.com):

Bioshock : The Collection : Le jeu sera livré sur une cartouche de 16 Go comprenant le premier acte de chaque jeu composant la collection. Pour la suite des aventures et les DLC accompagnant le tout, un téléchargement, dont la taille n’a pas encore été précisée, sera nécessaire.

Le jeu sera livré sur une comprenant le premier acte de chaque jeu composant la collection. Pour la suite des aventures et les DLC accompagnant le tout, un téléchargement, dont la taille n’a pas encore été précisée, sera nécessaire. Borderlands : The Legendary Collection : Le titre comprendra Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel !, ainsi que tous les DLC associés. Sur la cartouche, de 8 Go, les joueurs trouveront le premier opus, accompagné d’un téléchargement de 6,6 Go . Pour les deux autres titres, c’est un second téléchargement, de 35 Go qui attendra les joueurs, nécessitant évidemment une carte SD, la console ne disposant que de 32 Go de mémoire interne.

Le titre comprendra Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel !, ainsi que tous les DLC associés. Sur la cartouche, de 8 Go, les joueurs trouveront le premier opus, accompagné d’un . Pour les deux autres titres, c’est un qui attendra les joueurs, nécessitant évidemment une carte SD, la console ne disposant que de 32 Go de mémoire interne. XCOM 2 Collection : Les deux premières missions de la campagne principale seront intégrées à la cartouche (de 8 Go), tandis que le reste du jeu et les extensions exigeront un téléchargement de 24 Go.

Mais finalement, la sortie approchant, les informations semblent avoir encore changé.

Selon la boutique en ligne de 2K, la version physique de Borderlands : Legendary Collection nécessite un téléchargement d’au moins 42 Go, Bioshock : The Collection nécessite 31 Go, et XCOM 2 Collection nécessite 24 Go (rien n’a changer pour lui, donc). En d’autres termes, vous aurez certainement besoin d’une carte microSD pour ces versions physiques.

Les jeux arrivent tous le 29 mai.