Le point sur les versions Nintendo Switch de Borderlands et BioShock

Aujourd’hui, 2K Games a publié de nouvelles bandes-annonces qui décrivent le contenu disponible dans Borderlands Legendary Collection et BioShock : The Collection.

Les deux jeux arrivent ce vendredi 29 mai sur Nintendo Switch.

Un butin signé 2K : une multitude de jeux signés 2K arrivent sur Nintendo Switch le 29 mai, dont le classique de science-fiction XCOM 2 Collection, comprenant XCOM 2, 4 packs de DLC et l’extension War of the Chosen ; arrive également Borderlands Legendary Collection, comprenant le jeu original Borderlands, sa suite, Borderlands 2, et sa « pré-suite », Borderlands: The Pre-Sequel. 2K porte également sa série acclamée BioShock sur Nintendo Switch, avec BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, ainsi que BioShock: The Collection, comprenant les trois jeux BioShock réunis dans un seul pack.