Charlotte Cracker arrive dans One Piece : Pirate Warriors 4

Le deuxieme DLC de One Piece : Pirate Warriors 4 sera donc le personnage de Charlotte Cracker et son fruit du biscuit de l’arc Whole Cake Island.

Description de Charlotte Cracker (source onepiece.fandom.com)

Charlotte Cracker, surnommé “Cracker aux Mille Bras” est le Ministre Biscuit (ビスケット大臣 – Bisuketto Daijin) gouvernant l’Île de Biscuits sur Totto Land ainsi qu’un des Sweet Commanders de l’Équipage de Big Mom. Il est le 10e fils et 15e enfant de la Famille Charlotte, ainsi que le frère triplé de Custard et Angel, et est le plus âgé des trois. En raison de ses actions, il est un antagoniste majeur de l’Arc Tougato.

Cracker est un homme mince et musclé. Sa coupe de cheveux mauve forme une sorte de chignon très haut et très long, ainsi que deux autres sur les côtés avec des flammes à chaque bout et quelques cheveux forment une mèche sur son front. Ses yeux sont longs et fins et il porte une cicatrice sur son œil droit. Il porte une cape mauve-rose avec des points blancs posée uniquement sur son épaule gauche, une ceinture formée avec ce qui semble être des morceaux de biscuit, ainsi qu’un pantalon et des bottes brune. L’armure de Cracker représente un homme imposant, trois fois plus grand qu’une personne ordinaire. Ses bras et jambes sont considérablement minces pour son énorme torse. Il a des petits yeux et un grand nez pointu. Il a une bouche très large. Il a une cicatrice sur son visage. Il a une très longue barbe pointue noire qui descend jusqu’à son abdomen. Il porte une armure de combat bicolore en biscuits, un casque marron avec des cornes blanches sur les côtés, une ceinture marron avec écrit “BIS” sur la boucle, des gants, une cape et des bottes rouges.

Cracker est très fidèle à sa mère et son équipage, ceci est démontré par sa colère en découvrant que son beau-père Pound a révélé les secrets de son Fruit du Démon à Luffy et Nami. Il croit fermement que l’héritage définit le caractère, supposant à tort que Sanji serait heureux de se marier par fidélité à sa famille et qu’il détesterait les Pirates du Chapeau de Paille venus à l’île de Tougato afin de le sauver. Cependant, tout comme Big Mom et le reste de sa famille, il considère ses beaux-pères comme des étrangers, qui ne font pas partie de la Famille Charlotte. Cracker est très confiant en son pouvoir et préfère agir contre les ennemis seul, détestant les interférences extérieures des autres membres d’équipage. Il se réjouit d’utiliser ses pouvoirs de Fruit du Démon et d’accabler ses ennemis avec sa polyvalence; d’autre part, il déteste lorsque les gens mangent ses créations en biscuit car il n’aime pas donner des biscuits gratuitement. Cracker déteste également le sentiment de douleur, même la piqûre d’une aiguille, et préfère combattre avec ses créations de biscuits. Il est également très fier de son anonymat, en se référant à la photo incorrecte du Gouvernement Mondial sur son avis de recherche.