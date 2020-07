Le grand classique du RPG Ys Origin sortira sur Nintendo Switch cette année en Europe

– Une version physique et une édition collector seront aussi disponibles au lancement. –

PARIS, le 7 juillet 2020 – L’éditeur Dotemu annonce l’arrivée d’Ys Origin, sur Switch cette année. Dans ce grand classique du RPG action qui précède chronologiquement le début de la saga, l’humanité doit prendre la fuite à cause d’une horde de démons sans merci. Ys Origin proposera aux joueurs Switch de découvrir une alchimie parfaite entre combats, platformer, puzzles, exploration et énigmes.

Le jeu iconique remis au goût du jour arrivera donc sur Nintendo Switch en Europe, en Australie et Nouvelle-Zélande via l’eShop. Quant aux fans de la franchise, deux versions physiques les attendent seront au rendez-vous dès la sortie dans le cadre de la distribution mondiale du jeu.

Voici une séquence de gameplay d’Ys Origin :

Les fans pourront donc choisir l’une des deux versions physiques, à savoir une version standard ou une édition collector spéciale. Parallèlement à la sortie Switch, la version standard sera également disponible sur PlayStation 4. Davantage d’informations sur le contenu de l’édition collector et les précommandes seront disponibles dans les prochains mois.

Que l’ys-toire commence

Ys Origin met en scène le chevalier Yunica Tovah et le mage Hugo Fact, deux combattants à la recherche des déesses qui les ont abandonnés. Ensemble, le duo devra vaincre les forces démoniaques qui se cachent dans une énorme tour qu’ils devront bien évidemment nettoyer avant que le mal n’atteigne le sanctuaire de l’humanité dans les nuages. Avec des butins à empocher, des styles de jeu riches, variés selon les personnages, Ys Origin est une expérience RPG profonde et convaincante.

A Propos de Dotemu:

Dotemu est une société française d’édition et de développement de jeux vidéo spécialisée dans les sorties modernes de jeux rétros. Notre mission est simple : donner à tous les joueurs la possibilité d’accéder aux grands classiques du jeu vidéo sur les plateformes d’aujourd’hui, comme le PC, le mobile, les consoles etc. En travaillant aux côtés des éditeurs les plus célèbres et reconnus, l’équipe de Dotemu a produit un certain nombre de grands succès sur PC et consoles, dont Wonder Boy : The Dragon’s Trap, Windjammers 1 et 2, Streets of Rage 4 et plusieurs jeux de la série Ys, entre autres.

Créé en 2007, Dotemu capitalise sur son exceptionnel savoir-faire technique pour conserver intact l’esprit des classiques du jeu vidéo tout en leur offrant une seconde jeunesse pour une nouvelle génération de joueurs.