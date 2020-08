Une version physique pour Fortnite: The Last Laugh sur Nintendo Switch

Warner Bros.Interactive Entertainment, Epic Games et DC annoncent la sortie prochaine de Fortnite: The Last Laugh Bundle sur la Nintendo Switch. Comme chaqué année, on aura droit à une version physique pour la fin d’année sur Nintendo Switch du F2p à succès Fortnite. Version physique oui, mais les joueurs pourront également mettre la main sur l’ensemble de l’offre sous forme numérique via l’eShop. Disponible pour le 17 novembre aux États-Unis à un prix de 29.99$, ce pack basé comprendra 1.000 V-Bucks plus trois tenues (The Joker, l’Empoisonneuse et Midas Rex), une Card Contrail, trois Back Blings (Laugh Riot (reactive), Back Bloom, Midas Crest) et quatre pioches (Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe, Kingmaker).