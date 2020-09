Ys Origin arrive sur Nintendo Switch le 1er octobre

– Les éditions physiques du jeu culte sont disponibles en précommande –

Paris, le 3 septembre 2020 – Une grande licence du JRPG action fait son grand retour grâce à Dotemu ! Ys Origin, le jeu de rôle japonais culte sortira sur Nintendo Switch le 1er octobre prochain. Dotemu a qui plus est noué un partenariat avec Strictly Limited Games pour permettre aux joueurs européens de choisir entre deux éditions physiques distinctes : la Limited Edition et la Collector’s Edition, toutes les deux disponibles en précommande ici.

Les fans de ce grand classique du JRPG retrouveront le même contenu que sur les autres plateformes, dont le mode speedrun ajoutés à la version Xbox One plus tôt dans l’année et les nombreux boss qui se dresseront devant vous dans la Devil’s Tower. Sorti en 2017 sur PlayStation 4 et PlayStation Vita grâce au travail d’adaptation de Dotemu, avant d’arriver sur Xbox One en 2019, Ys Origin a été loué par les critiques internationales pour sa finition exemplaire et la modernisation intelligente de son gameplay mémorable.

700 ans avant les événements de Ys I & II , la terre d’Ys est au bord de la destruction. Les démons sont arrivés en nombre, forçant les Déesses jumelles qui dirigent le monde à éloigner leurs sujets de la surface pour les protéger, dans l’étreinte rassurante des nuages. Les démons n’abdiquent pas, et construisent une tour pour partir à leur poursuite : la bataille, qui faisait rage sur le sol, prend désormais un peu de hauteur.

Les passionnés d’action, d’aventure et de plateforme qui opteront pour une version physique du jeu auront le choix entre la Limited Edition et la Collector’s Edition qui offre en plus du jeu un exemplaire physique de la bande-originale, une feuille d’autocollants, un pin’s, un diorama acrylique et une boîte spéciale dorée. Les deux éditions sont disponibles en précommandes, en version Nintendo Switch et PlayStation 4 sur Strictly Limited Games. En attendant la sortie d’Ys Origin, les tueurs de démons peuvent garder le contact avec Strictly Limited Games sur Twitter.

Découvrez les arcanes d’un mystère profond et débloquez les secrets enfouis derrière les puzzles malins qui se dresseront sur votre route semée d’embûches : vous êtes bien arrivés à Ys !

A Propos de Dotemu :

Dotemu est une société française d’édition et de développement de jeux vidéo spécialisée dans les sorties modernes de jeux rétros. Notre mission est simple : donner à tous les joueurs la possibilité d’accéder aux grands classiques du jeu vidéo sur les plateformes d’aujourd’hui, comme le PC, le mobile, les consoles etc. En travaillant aux côtés des éditeurs les plus célèbres et reconnus, l’équipe de Dotemu a produit un certain nombre de grands succès sur PC et consoles, dont Streets of Rage 4, Wonder Boy : The Dragon’s Trap, Windjammers 1 et 2 et plusieurs jeux de la série Ys, entre autres.

Créé en 2007, Dotemu capitalise sur son exceptionnel savoir-faire technique pour conserver intact l’esprit des classiques du jeu vidéo tout en leur offrant une seconde jeunesse pour une nouvelle génération de joueurs.