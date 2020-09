Ys Origin : précommandes ouvertes et 20% de réduction pour la sortie du JRPG culte sur Nintendo Switch

– Découvrez la préquelle de cette série historique du jeu de rôle japonais –

Paris, le 17 septembre 2020 – Le développeur et éditeur Dotemu annonce aujourd’hui l’ouverture des précommandes sur l’eShop de la Nintendo Switch pour son jeu de rôle orienté action, Ys Origin. Les héros courageux qui entendent participer à cette noble quête peuvent précommander le titre légendaire en amont de sa sortie le 1er octobre prochain, bénéficiant au passage de 20% de réduction sur son prix de base, fixé à 19,99 €.

Une nouvelle bande-annonce accompagne l’opération et dévoile les deux combattants jouables de l’aventure : la guerrière sainte Yunica Tovah armée de sa hache affûtée et le puissant sorcier Hugo Fact. Chacun dispose de ses propres forces pour survivre aux intenses combats qui jalonnent Ys Origin , comme en témoigne le trailer :

Ce classique du jeu de rôle orienté action fait son grand retour avec des graphismes affinés et du contenu supplémentaire, comme le mode speedrun. Ys Origin invite les joueurs à s’aventurer en dehors de leur sanctuaire de nuages pour traverser courageusement les épreuves qui se dressent sur leur route et servir la cause des Déesses du monde. Les héros s’appuient sur un système de combat dynamique et nerveux pour triompher des puissantes hordes ennemies et autres combats de boss spectaculaires à mesure que leur ascension de la tour démoniaque progresse.

Ys Origin ajoute des éléments de plateforme accessibles et des énigmes satisfaisantes à son système de combat profond et dynamique. L’exploration et la découverte de trésors cachés sont au cœur de l’expérience de jeu, amenant petit à petit le joueur à percer le mystère de la disparition des Déesses. Avec ses fins multiples, différents styles de combats suivant le personnages incarné et de nombreux secrets à découvrir, Ys Origin offre une quête dense et prenante pour tous les amateurs de jeux de rôle japonais à l’ancienne.