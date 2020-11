Bridge Constructor: The Walking Dead présente son gameplay dans une vidéo

Découvrez le jeu avec Headup et le créateur de contenu Draegast

6 novembre, Cologne – Headup et le célèbre créateur de contenu canadien Kenny “Drae” ont fait équipe et révèlent pour la première fois des aperçus inédits de gameplay de Bridge Constructor : The Walking Dead, le dernier volet de la franchise Bridge Constructor™.

Kenny produit quotidiennement du contenu jeu vidéo depuis de nombreuses années et a à son actif plus de 2 millions d’abonnés sur Youtube. Il est un défenseur passionné de la scène jeux indés et propose une pléthore de genres différents sur sa chaîne Youtube.

Bridge Constructor: The Walking Dead sortira plus tard cette année sur tous les principaux systèmes, incluant la Xbox série X, ainsi que PC, Mac, Linux, iOS, Android, PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch. Une version PS5 suivra peu après, cross-buy inclus !

À propos du jeu

Préparez-vous à vivre un mashup ultime! Bridge Constructor: The Walking Dead combine les puzzles légendaires et difficiles de Bridge Constructor™ avec l’univers post-apocalyptique de The Walking Dead d’AMC.

Rejoignez un groupe de survivants luttant contre des hordes de morts-vivants et une communauté humaine hostile. Construisez des ponts et diverses constructions à travers des paysages désolés et des structures en ruine. Faites équipe avec des personnages emblématiques de la série, dont Daryl, Michonne et Eugène afin de créer une voie sûre pour les véhicules emblématiques de la série. Utilisez à votre avantage les éléments déplaçables, des leurres ou même des explosifs et attirer les zombies dans des pièges mortels. Observez la physique simulée prendre vie et les morts-vivants succomber aux forces de la gravité.

Points clés