Square Enix dévoile de nouvelles informations sur Fuse, le personnage inédit de SaGa Frontier Remastered

Le jeu est désormais disponible à la précommande

PARIS, le 12 mars 2021 – Aujourd’hui, Square Enix Ltd. a dévoilé de nouvelles informations sur Fuse, le huitième personnage inédit de SaGa Frontier™ Remastered, la remastérisation en haute définition de SaGa Frontier™ qui sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC (STEAM®), ainsi que sur les appareils mobiles iOS et Android le 15 avril.

Les fans pourront en apprendre plus sur ce nouveau scénario dont Fuse sera le personnage principal, notamment les conditions pour débloquer le contenu supplémentaire, la structure de l’histoire et bien plus encore. Les fans pourront également découvrir quelles sont les séquences préférées des membres de l’équipe de développement, des anecdotes sur la création du personnage et de son scénario, et autres informations inédites.

SaGa Frontier Remastered est désormais disponible à la précommande en format numérique sur PC (Steam), le PlayStation®Store et le Nintendo Eshop. Les joueurs qui précommanderont le jeu sur PS4 recevront un thème exclusif. SaGa Frontier Remastered sera disponible au format numérique le 15 avril 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC (STEAM®), ainsi que sur les appareils mobiles iOS et Android.

SaGa Frontier Remastered s’inscrit dans le renouveau de la série SaGa avec l’initiative SaGa Project de SQUARE ENIX après la sortie en Occident de Romancing SaGa™3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, et du jeu pour mobiles à succès Romancing SaGa™ Re;univerSe. Le jeu proposera des graphismes améliorés et optimisés pour les plateformes modernes afin de donner vie aux personnages comme jamais auparavant.

Initialement sorti sur PlayStation® en Amérique du Nord en 1998, le RPG culte SaGa Frontier sera enfin disponible en Europe pour la première fois le jeudi 15 avril 2021 en version remastérisée. Dans cette nouvelle version, les joueurs pourront sélectionner un protagoniste de leur choix et se lancer dans une histoire dotée d’objectifs et de fins différentes pour chaque protagoniste. Les fans y découvriront une nouvelle évolution du scénario avec l’arrivée d’un nouveau protagoniste, Fuse. Les joueurs prendront part à des combats dramatiques en apprenant de nouvelles techniques et la capacité d’utiliser des attaques séquentielles spéciales. Grâce à de superbes graphismes remasterisés, de nouveaux éléments et de nouvelles fonctionnalités qui n’existaient pas dans la version originale, les fans profiteront pleinement de ce titre culte désormais plus accessible sur les consoles modernes.

Nouveau scénario : Fuse, le huitième protagoniste !

Un scénario inédit écrit par Akitoshi Kawazu (directeur général de la franchise SaGa) et Benny Matsuyama (scénariste de jeux vidéo et auteur de fiction). Fuse suivra l’aventure des sept protagonistes tandis que l’histoire entraînera les joueurs dans l’élucidation d’une affaire. Ils y trouveront des séquences qui les feront rire et de nouveaux développements qui les toucheront profondément.

Les conclusions des histoires de sept personnages ont évolué depuis la version originale, chose qui donnera aux joueurs envie de suivre les scénarios de tous les protagonistes aux côtés de Fuse. (Ce contenu est disponible après avoir terminé le scénario de n’importe lequel des sept protagonistes.)

De nouvelles musiques du compositeur Kenji Ito donnent vie au scénario de Fuse.

À propos du scénario de Fuse

Conditions d’accès Les joueurs pourront découvrir ce qu’il se passerait si Fuse intervenait dans les épisodes des autres protagonistes et de créer des équipes qui ne peuvent être formées que dans le scénario de Fuse. Certains scénarios contiennent des embranchements menant à différentes fins en fonction des actions effectuées.

Faites équipe avec les membres de l’IRPO D’autres membres de l’IRPO peuvent aussi rejoindre une équipe dans le scénario de Fuse. Ren, le fiancé d’Emilia, intègre enfin l’équipe dans la version remastérisée.

Tous les protagonistes rejoignent l’équipe Tous les protagonistes peuvent potentiellement rejoindre l’équipe si certaines conditions sont remplies dans le scénario de Fuse. Dans la version originale du jeu, certains personnages ne rejoignaient jamais l’équipe de certains protagonistes, mais la version remastérisée permet aux joueurs de recruter tous les autres protagonistes dans le scénario de Fuse.

Tous les combats de boss possibles Les joueurs peuvent potentiellement affronter les boss de fin des autres protagonistes si certaines conditions sont remplies dans le scénario de Fuse. (Un système qui permet aux joueurs d’affronter une nouvelle fois le boss de fin d’un protagoniste qui a rejoint l’équipe dans le scénario de Fuse.) Les joueurs peuvent défier jusqu’à six boss ; plus ils en battent et plus le boss de fin du scénario devient puissant et le combat difficile. La musique du combat de boss de fin du scénario de Fuse est une composition inédite de Kenji Ito.



Messages de l’équipe de développement

Akitoshi Kawazu (directeur général de la franchise SaGa) : L’heure de l’entrée en scène de Fuse est enfin venue. L’implémentation du scénario de Fuse a pris une forme complètement différente de ce que j’avais imaginé à l’époque de la version originale. Nous avons cependant pu incorporer les possibilités de faire tous les combats de boss des autres protagonistes et de s’allier avec tous les protagonistes comme je l’avais envisagé. Nous avons en outre bénéficié du soutien indéfectible de Benny sur toutes les facettes du scénario, chose que nous n’avions pas à l’époque ! Je trouve que ce Fuse est plus téméraire, plus imprévisible, et plus cool que le Fuse que j’avais créé. Vous pouvez jouer à son scénario sept fois. Profitez-en pleinement.

Séquence préférée : La séquence où Roufas et Fuse parlent de pâtes au crabe. Si le repaire de Gradius est un restaurant italien, c’est parce qu’à l’époque, M. Ishii* était obsédé par un restaurant de Meguro City, à Tokyo. Il s’y trouve toujours, d’ailleurs. *M. Koichi Ishii, le chef de projet de SaGa Frontier et PDG actuel de Grezzo.

Benny Matsuyama (scénariste/écrivain) : Avec le scénario de Fuse, vous profiterez encore plus de SaGa Frontier, un titre auquel nombre d’entre vous ont consacré d’innombrables heures de jeu. C’est dans cette optique que je me suis concentré sur l’attrait de cette histoire qui change avec l’arrivée de Fuse. C’est un journal d’enquête un peu fou qui ne pouvait être décrit qu’à travers un jeu plutôt qu’un roman, avec des fins différentes dépendant des chemins empruntés et des branches correspondantes. Mon but était de créer un scénario d’action et d’investigation délicieusement satisfaisant. J’espère que vous jouerez jusqu’au bout avec chaque personnage.

Séquence préférée : Les interactions espiègles de Fuse et Ren au début du scénario d’Emilia. Je voulais décrire ses rapports avec Ren, qui ne figuraient pas vraiment dans l’histoire jusque-là, c’est pourquoi j’ai écrit ces répliques lourdes et autoritaires. Ils ont tiré un bel effet de l’animation des coups de poing, et Hughes est encore plus énervant que je ne l’avais imaginé. Les effets qu’ils ont ajoutés sont géniaux !

Kenji Ito (compositeur) : À cette époque, le nombre de musiques du titre précédent (Romancing SaGa 3) avait augmenté de façon radicale, et je n’avais pas pu bouger pendant une semaine après la fin de la production [sourire ironique]. Je voulais transmettre le sex appeal masculin et le côté dandy de Fuse avec une touche d’humour ; et je me souviens que ça n’avait pas été facile. J’ai imprégné les nouvelles musiques, et tout particulièrement la musique de fin, de ces images, et je serais ravi que vous les découvriez par vous-mêmes !

Séquence préférée : Ma séquence préférée est le combat entre Alkaiser et Metal Black III. Alkaiser reçoit un « Glimmer », il utilise « Al-Phoenix X » et le spectacle de cet oiseau de feu fondant sur Metal Black III est vraiment impressionnant [rires]. C’est tellement intense que je me repasse cette séquence mentalement lorsque j’interprète « Battle #5 », la musique de fond de ce combat, en live.

Hiroyuki Miura (producteur de SaGa Frontier Remastered) : La production du scénario du nouveau protagoniste, Fuse, s’est organisée autour de M. Kawazu et s’est basée sur ses idées originales. Le scénario était déjà tout à fait captivant lorsque Benny nous l’a livré, mais Fuse est devenu encore plus séduisant lorsque le directeur et les développeurs l’ont intégré au jeu et y ont ajouté des effets. L’ajout du scénario de Fuse approfondit l’histoire du SaGa Frontier d’origine et la rend plus intéressante, alors j’espère qu’elle vous plaira.

Séquence préférée : Lorsqu’Orlouge se fait arrêter par Fuse ! En plus d’être inédit, il paraît inconcevable qu’il puisse s’aventurer dans le monde mystique pour enquêter. De fait, peut-on vraiment parler d’arrestation dans le cas d’Orlouge ? Que dira Orlouge à Fuse ? J’étais très impatient de savoir ce que la suite du jeu me réservait quand j’y ai joué. Je ne vous gâcherai pas la surprise !

Naofumi Ueno (directeur de SaGa Frontier Remastered) : L’un des concepts du scénario de Fuse est la révélation des secrets du monde de SaGa Frontier. Il y avait de nombreuses zones d’ombre qui n’avaient pas été explorées en détail dans le jeu original et avaient gardé leur mystère, mais certaines d’entre elles sont désormais explorées du point de vue particulier de Fuse, en tant que membre de l’IRPO. Nous avons également incorporé quelques petites surprises [alt : easter eggs] ici et là qui feront sourire celles et ceux qui les remarqueront. Certains scénarios ayant une fin différente lorsque Fuse rejoint l’équipe, tous les embranchements possibles se terminent de façon satisfaisante. J’espère que vous verrez toutes les fins et que vous vous plongerez plus profondément dans le monde de SaGa Frontier !