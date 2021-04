SaGa Frontier Remastered est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Le classique adulé sorti sur PlayStation® est disponible pour la première fois en Europe avec une pléthore d’améliorations et d’ajouts

PARIS, le 15 avril 2021 – SQUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui que SaGa Frontier™ Remastered, la version remasterisée en HD du JRPG classique adulé SaGa Frontier™, était désormais disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC (STEAM®)*, ainsi que sur les appareils mobiles iOS et Android. Les fans de la franchise et les nouveaux joueurs découvriront dans cette remastérisation développée et supervisée par le directeur général de la franchise SaGa, Akitoshi Kawazu, et le producteur Hiroyuki Miura, une pléthore de nouveaux éléments et améliorations qui n’existaient pas dans la version de 1998. Les illustrations sont créées par Tomomi Kobayashi et la musique, quant à elle, est composée par Kenji Ito.

Disponible pour la première fois en Europe, SaGa Frontier Remastered propose de magnifiques graphismes remastérisés, un scénario pour le nouveau huitième personnage jouable, Fuse, et des événements inédits liés aux personnages. Le jeu propose également des options permettant de doubler et tripler la vitesse de déplacement, un mode New Game+, une interface entièrement repensée, une option affichant diagramme de l’histoire et la sauvegarde automatique.

« Je suis extrêmement heureux et fier d’offrir une nouvelle vie à SaGa Frontier et d’ajouter de nouveaux éléments, Fuse, et plus encore à la version remastérisée. L’équipe et moi-même n’avions pas pu le faire lors de la création de l’original » a expliqué Akitoshi Kawazu. « Ayant fait partie de l’équipe de développement originale, je suis impatient de voir les joueurs occidentaux et toute une nouvelle génération de fans de SaGa se plonger dans le monde et l’histoire et découvrir le nouveau titre de la franchise ! »

SaGa Frontier Remastered s’appuie sur les scénarios multiples de l’original en dévoilant des contenus inédits comme le scénario principal de Fuse et plusieurs nouveaux événements pour le personnage préféré des fans, Asellus. Les joueurs exploreront ce RPG d’aventure dans la peau de l’un des huit héros du JRPG grâce au système de scénario libre permettant à chaque personnage de suivre son scénario et ses objectifs tout en découvrant l’univers fantastique des « Regions ». Les joueurs exploreront le jeu de différentes façons en fonction de leurs choix tout en découvrant des mondes, une technologie et une magie uniques.

SaGa Frontier Remastered s’inscrit dans le renouveau de la série SaGa avec l’initiative SaGa Project de SQUARE ENIX après la sortie en Occident de Romancing SaGa™ 3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, et du jeu pour mobiles à succès Romancing SaGa™ Re;univerSe. Le jeu proposera des graphismes améliorés et optimisés pour les plateformes modernes afin de donner vie aux personnages comme jamais auparavant.