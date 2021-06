Cet automne, Skybound Games va publier Rainbow Billy: The Curse of Leviathan de ManaVoid Entertainment sur Nintendo Switch

Aidez le monde à retrouver ses vraies couleurs avec ce jeu de plateformes, d’aventure et de collection de créatures, démo jouable gratuite le 16 juin dans le cadre du Steam Next Fest

LOS ANGELES — 16 juin 2021 — Skybound Games a annoncé la publication du prochain titre du développeur indépendant ManaVoid Entertainment, Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan. Ce jeu de plateformes d’aventure en 2,5D, incluant des éléments de JDR, de puzzles et de collection de créatures, sera disponible en automne sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Mais pas la peine d’attendre si longtemps si vous voulez l’essayer… Le jeu proposera une démo sur PC gratuite en anglais dès demain, le 16 juin, dans le cadre du Steam Next Fest.

Rainbow Billy a été mis en avant par GameSpot et The MIX dans le cadre de la programmation E3 d’hier, qui débarque avec une nouvelle bande-annonce. Le jeu était également du côté du Wholesome Direct le week-end dernier, une présentation agréable de jeux indépendants « mignons et sympas ».

Avec Rainbow Billy, vous devez découvrir, que ce soit le monde, votre propre identité, ou des douzaines de créatures bienveillantes que vous rencontrerez pendant votre aventure. Lorsque le Léviathan maléfique maudit le monde de l’imagination d’une misère monochrome, ses résidents se retrouvent tristes, identiques à de pauvres coquilles bourrées d’angoisse sur leur identité propre. Armé de sa bonté, d’une canne à pêche qui parle, et d’innombrables amis, Billy doit partir à l’aventure et inspirer les êtres qu’il rencontre à trouver leur courage et remontrer leurs vraies couleurs. Faites preuve de compassion et de conversation pour vous lier d’amitié avec une variété de créatures à l’occasion de rencontres non violentes au tour par tour, puis invitez-les dans votre équipe pour les ajouter à votre collection de créatures serviables.

Fonctionnalités :

Explorez un monde d’imagination : Des sombres grottes sur des îles isolées aux criques cachées des mers orageuses, découvrez un monde riche et complet, bourré de trésors, d’amis… et de dangers !

Faites-vous des amis et obtenez des créatures mignonnes : Rencontrez près de 60 créatures adorables et étranges, et aidez-les avec leurs problèmes lors de rencontres non violentes ! Créez votre propre équipe et sauvez ce monde !

Rencontrez près de 60 créatures adorables et étranges, et aidez-les avec leurs problèmes lors de rencontres non violentes ! Créez votre propre équipe et sauvez ce monde ! Résolvez des puzzles colorés compliqués : Chaque monde déborde de défis éprouvants et de secrets permettant de déverrouiller de nouvelles zones à explorer !

Chaque monde déborde de défis éprouvants et de secrets permettant de déverrouiller de nouvelles zones à explorer ! Un style graphique 2,5D dynamique : Les graphismes de Rainbow Billy mêlent la personnalité des personnages de dessins animés modernes en 2D à un monde imaginaire bourré de graphismes en 3D, l’ensemble complété par une bande originale énergétique !

Les graphismes de Rainbow Billy mêlent la personnalité des personnages de dessins animés modernes en 2D à un monde imaginaire bourré de graphismes en 3D, l’ensemble complété par une bande originale énergétique ! Une aventure fantastique touchante : Redonnez des couleurs à un monde monochrome et aidez vos amis à trouver le courage d’être eux-mêmes dans une histoire d’empathie et de découverte de soi.

Redonnez des couleurs à un monde monochrome et aidez vos amis à trouver le courage d’être eux-mêmes dans une histoire d’empathie et de découverte de soi. Pêcher pour obtenir des ressources : N’importe quel grand jeu se doit d’avoir un mini-jeu de pêche !

Ian Howe, Co-PDG de Skybound Games, commente : « Rainbow Billy est une histoire universelle d’apprentissage sur la manière d’affronter les changements du monde, mais aussi d’apprendre à accepter et veiller sur soi-même et les personnes qui nous entourent. Ce jeu traite de questions facilement identifiables de découverte de soi, d’identité propre et de santé mentale avec un tas d’aventures et d’amusements bienveillants, et nous avons hâte de voir les fans le découvrir prochainement. »

Chris Chancey, PDG et président de Manavoid Entertainment, commente : « Souvent, les jeux n’offrent que des solutions violentes pour régler des problèmes. Au milieu de tant de morosité, nous avons voulu créer quelque chose qui brille d’une attitude saine et positive et qui démontre la beauté d’être unique. Coloré et accessible, Rainbow Billy met en avant des thèmes importants qui nous tiennent à cœur comme la représentation, la diversité et l’inclusion au sein de nos communautés. »