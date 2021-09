Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan sortira le 5 octobre, mais pas encore sur Nintendo Switch

Précommandez Rainbow Billy sur Xbox One ou ajoutez-le à votre liste de souhaits sur Steam et aidez Billy à faire preuve d’empathie pour rappeler au monde ses vraies couleurs !

LOS ANGELES — 21 septembre 2021 — Skybound Games et Manavoid Entertainment ont annoncé la sortie prochaine de Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan. Il sera lancé le 5 octobre 2021 sur PlayStation®4, Xbox One et Steam, et arrivera prochainement sur Nintendo Switch ! Ce jeu de plateforme en 2,5D inclura des éléments de jeu de rôle, de collection de créatures ainsi que de puzzle. Vous suivrez les aventures de Billy dans le Monde de l’Imagination. Ce dernier utilisera le pouvoir de l’empathie et de la tolérance pour se faire des amis et aider à redonner ses couleurs au monde.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan coûtera 29,99 €. Il est disponible en précommande dès aujourd’hui sur Xbox One. Vous pouvez également l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.

Bande-annonce du Monde de l’Imagination:

Le monde de l’imagination est un endroit merveilleux rempli de couleurs qui regroupe plusieurs îles : La péninsule préhistorique Dinoland, le mont Effroid, les profondeurs hantées de Port Coulé ou encore le mystérieux temple doré, le Sanctuaire de Soi. Vous pouvez en apprendre plus sur le Monde de l’Imagination dans la dernière bande-annonce du jeu.

Rainbow Billy est une histoire universelle d’apprentissage sur la manière d’affronter les changements du monde, mais aussi d’apprendre à accepter et veiller sur soi-même et les personnes qui nous entourent. Le maléfique Léviathan a privé le Monde de l’Imagination de ses couleurs et de sa joie, rendant ains ses habitants tristes et anxieux. C’est à Billy qu’il revient d’arranger les choses. Muni de son empathie, d’une canne à pêche parlante nommée Rodrigo et de son bateau Friend-Ship, Billy doit restaurer le Monde de l’Imagination et libérer toutes ces créatures aux grands cœurs.

Les rencontres dans Rainbow Billy sont complètement non violentes. Au lieu de se battre, Billy et ses compagnons doivent construire des relations de confiance afin de résoudre paisiblement ces situations ! De nombreuses créatures tenteront de vous ralentir, mais parfois, il suffit d’une conversation, d’un peu d’empathie et d’un nouveau point de vue pour arriver à un accord. Vous pouvez en apprendre plus sur ces rencontres dans la bande-annonce Confrontations.

Fonctionnalités :