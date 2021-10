Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan est là pour mettre de la couleur dans votre vie !

Montez à bord du Friend-Ship aux côtés de Billy dans ce nouveau jeu de plateforme sur PlayStation®4, Xbox One, PC, et Nintendo Switch

LOS ANGELES — le 5 octobre 2021 — Manavoid Entertainment et Skybound Games ont lancé Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan aujourd’hui sur PlayStation®4, Xbox One, PC (via Steam) et Nintendo Switch. Il coûte $29.99. Rejoignez Billy dans une aventure pour toute la famille avec des personnages hauts en couleur. Ce jeu de plateforme en 2,5D inclura des éléments de jeu de rôle, de collection de créatures ainsi que de puzzle. Quand le vil Léviathan a aspiré les couleurs du Monde de l’Imagination, c’est à Billy et son équipage d’arranger les choses. Ce dernier utilisera le pouvoir de l’empathie et de la tolérance pour se faire des amis, vivre de nouvelles choses et aider à redonner ses couleurs au monde !

« Rainbow Billy est une histoire universelle d’apprentissage qui traite de sujets tels que l’empathie, la compassion, l’inclusion et l’identité », a commenté Chris Chancey, PDG et président de Manavoid Entertainment. « Ça a été une véritable aventure pour toute l’équipe de développement, et nous sommes ravis de partager enfin notre création avec le monde entier ! »

Fonctionnalités :