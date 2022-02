Cultivez une ferme dans un arrosoir – Chibig dévoile son nouveau jeu, Elusive People !

Il reste encore une annonce de jeu de la part de Chibig, l’éditeur indépendant derrière Deiland et Summer in Mara. Dans le cadre du mini-direct Chibig Presents, ils ont dévoilé les premières images de leur prochain jeu Elusive People, une simulation de ferme au croisement d’Arrietty et Stardew Valley.

Dans Elusive People, les joueurs doivent trouver un moyen de survivre dans un monde qui n’a pas été conçu pour eux. Ils apprendront à faire pousser de la nourriture dans un arrosoir, en utilisant des cuillères comme bêche et des fourches comme charrue. Ils feront de périlleux voyages dans le reste de la maison à la recherche de ressources, se faisant des amis (et quelques ennemis colossaux) en cours de route. Elusive People combine agriculture, infiltration et exploration pour en faire une aventure hors du commun.

Résumé :

L’éditeur indépendant Chibig (Summer in Mara, Deiland : Pocket Planet) a annoncé un troisième nouveau titre à venir. Il s’agit d’Elusive People, un hybride de jeu de furtivité et agricole dans lequel les joueurs doivent apprendre à survivre en tant que minuscules résidents d’une énorme maison. La sortie du jeu est prévue pour 2023 sur PC et Console.

À propos du jeu :

Faites du commerce avec vos alliés ! Cachez-vous de vos ennemis ! Aventurez-vous dans des pièces inexplorées et rapportez d’énormes trésors ! Elusive People combine agriculture, furtivité et exploration pour créer une aventure hors du commun.

Points clés :

Une approche unique du genre: votre monde est une maison et votre ferme est un arrosoir. Êtes-vous assez ingénieux pour survivre ?

Entretenez vos cultures dans la sécurité du sous-sol, ou exploitez les richesses de la maison à l’étage.

Utilisez la furtivité et la vitesse pour échapper aux griffes du chat domestique et à la colère du propriétaire.

Découvrez les espoirs et les rêves de vos autres minuscules amis.

Déclaration du développeur :

“Elusive People est un petit jeu plein de grandes idées », a déclaré Abraham Riera, PDG de Chibig. “Je pense que les joueurs s’identifieront vraiment à ces personnages, qui sont des outsiders dans tous les sens du terme ».

À propos de Chibig:

Fondé en 2016, Chibig est un éditeur indépendant avec une grande ambition : créer leur propre univers. De la simulation d’agriculture de science-fiction Deiland à l’aventure sur les îles Summer in Mara, les jeux de Chibig trouvent un équilibre entre le cozy et le merveilleux.