Des infos sur le DLC de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sera lancé sur Nintendo Switch le 5 avril 2022. Ceux qui précommanderont le jeu en numérique recevront le personnage jouable Obi-Wan Kenobi classique. Warner Bros. Games, TT Games, le groupe LEGO et Lucasfilm Games ont dévoilé aujourd’hui des détails sur les DLC de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, qui sera disponible avec le Character Collection (Season Pass).

Sept packs sont prévus. Chacun d’entre eux comprendra des personnages jouables.

Les premiers DLC à être lancés viennent de la saison 1 de The Mandalorian et de Solo : A Star Wars Story, qui seront disponibles dans la collection de personnages ou achetés séparément. La saison 1 du Mandalorian comprend le Mandalorian et les personnages non jouables Grogu, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 et Kuiil. Le pack de personnages de Solo : A Star Wars Story comprendra le jeune Han Solo, le jeune Chewbacca, le jeune Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett et Enfys Nest.

Les fans auront également la possibilité de se procurer le pack de personnages classiques et le pack de soldats à la sortie du jeu pour obtenir encore plus de DLC pour LEGO Star Wars : The Skywalker Saga. Le pack de personnages classiques comprend Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Dark Vador et Lando Calrissian. Le pack Trooper comprend un Death Trooper, un Incinerator Trooper, un Range Trooper, un Imperial Shore Trooper et un Stormtrooper Mimban.

Le Pack Personnages classiques sera disponible pour ceux qui ont un accès anticipé auprès de certains partenaires commerciaux et sera disponible pour tout le monde le 19 avril, soit par le biais de la collection de personnages, soit par un achat indépendant. Le pack Trooper sera quant à lui proposé en accès anticipé aux consommateurs qui ont précommandé la version numérique du jeu, et sera disponible le 4 mai pour ceux qui ont acheté la collection de personnages ou par achat indépendant.

Le prochain DLC pour LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est prévu pour le 19 avril, il s’agit du pack de personnages de Rogue One : A Star Wars Story. Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu et le directeur Krennic sont inclus. Pour la Journée de la Guerre des Étoiles, le 4 mai, les packs de personnages de la saison 2 de The Mandalorian et de Star Wars : The Bad Batch seront disponibles. Le pack de personnages de la saison 2 de The Mandalorian contient Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon. Star Wars : The Bad Batch Character Pack contient Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair, et Echo.