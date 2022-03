Un nouveau trailer pour Fragrant Story qui arrive bientôt sur … Nintendo 3DS

Fragrant Story, un RPG tactique à venir sur la Nintendo 3DS, a reçu une nouvelle bande-annonce détaillant les personnages, le gameplay, les graphismes, etc.

Le jeu est développé par l’équipe de Squire Games, dirigée par William Kage. Il propose un doublage vocale, des graphismes en pixels, des éléments de jeu tactiques et bien plus encore. Fragrant Story sera lancé sur la Nintendo 3DS le 21 avril 2022. Une version numérique et une version physique sont prévues, la version physique étant limitée et zoné à la zone Américaine. Les copies physiques de Fragrant Story comprendront la bande-son à la fois sur CD et en téléchargement numérique.

Fragrant Story est un tout nouveau RPG tactique 16 bits dans le style de Tactics Ogre et Final Fantasy Tactics. Rejoignez un casting de vétérans de l’industrie, avec une musique supplémentaire produite par Hitoshi Sakimoto et son équipe Basiscape, et des voix de Gideon Emery et Nicole Fantl.