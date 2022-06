Le FPS rétro Warhammer 40,000: Boltgun dévoilé dans un trailer hommage aux années 90 !

Auroch Digital et Focus Entertainment sont ravis de présenter leur tout nouveau projet : Warhammer 40,000: Boltgun, un hommage frénétique et sanglant aux shooters des années 90. Annoncé à l’occasion du Warhammer Skulls Showcase de Games Workshop, ce FPS rétro sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, offrira en 2023 une expérience hardcore dans la peau de la machine à tuer ultime : le Space Marine. Découvrez le trailer d’annonce pour une bouffée de nostalgie tout en pixels !





Un FPS rétro viscéral dans l’univers de Warhammer 40,000

Chargez votre Bolter et jetez-vous dans la bataille ! Plongez dans un shooter explosif alliant à la perfection Warhammer 40,000, un gameplay nerveux et frénétique, et l’esthétique stylée des shooters rétro des années 90.

Incarnez un Space Marine aguerri, lancé dans une mission à travers la galaxie qui le mènera à affronter les pires Démons et Space Marines du Chaos.

Déployez l’arsenal dévastateur des Space Marines dans toute sa splendeur explosive retro-shooter pour ne laisser sur votre passage qu’une purée de sang, de sprites et de pixels. Courez, sautez et chargez à travers d’immenses niveaux pour tirer, pulvériser et réduire en bouillie les pires hérétiques de la galaxie.

« Nous sommes ravis de pouvoir travailler sur ce FPS indé survolté aux côtés du talentueux studio Auroch Digital, et de notre partenaire historique, Games Workshop. » déclare Dessil Basmadjian, Chief Creative Officer de Focus Entertainment. « Nous avons été séduits par la proposition unique de Boltgun qui combine habilement le style singulier des classiques des années 90, l’univers de Warhammer 40,000, et un gameplay riche en sensations fortes qui ne manquera pas de ravir des joueuses et joueurs de tous horizons. »

« Toute l’équipe d’Auroch Digital est fière de travailler avec Games Workshop et Focus Entertainment sur Boltgun. » déclare Nina Adams, Directrice des Opérations chez Auroch Digital. « En tant que fans inconditionnels de Warhammer 40,000 travaillant sur ce projet depuis 2018, nous étions tellement impatients de pouvoir ENFIN le dévoiler. Il nous tarde de voir les réactions des joueurs quand ils pourront enfin y jouer. »

Warhammer 40,000: Boltgun sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2023.