Lyon, France – 8 juillet 2022 Bandai Namco Europe annonce aujourd’hui la sortie de Klonoa Phantasy Reverie Series, un remaster deux-jeux-en-un de Klonoa.

Pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise Klonoa, le vibrant et joyeux jeu de plateforme à défilement latéral est de retour avec une refonte graphique pour qu’une nouvelle génération de joueurs le découvre et que les fans de la première heure le revisitent. S’appuyant sur la nostalgie et les grands souvenirs de la série, le trailer fait revivre la chanson jouée dans la publicité de 1991 au Japon.

Klonoa Phantasy Reverie Series comprend « Klonoa : Door to Phantomile » et « Klonoa 2 : Lunatea’s Veil » avec un niveau de difficulté ajustable et une option de coopération à 2 joueurs. Une démo est également disponible dès maintenant sur consoles, comprenant les premières étapes des deux jeux afin de donner un aperçu du monde animé de Klonoa.

Klonoa Phantasy Reverie Series peut être acheté seul ou en un pack spécial comprenant un artbook numérique, une bande-son, ainsi que des chapeaux et des masques pour Klonoa à porter dans ses aventures.

Klonoa Phantasy Reverie Series est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.