Paris, le 17 août 2022 – Square Enix Collective® a le plaisir d’annoncer Little Goody Two Shoes™, une nouvelle aventure féérique, mystérieuse et quelque peu sinistre, dans un style anime. Ce titre qui mêle jeu de rôle et aventure narrative est en développement chez AstralShift, une équipe de développement indépendante implantée au Portugal qui se consacre à la création de jeux cinématiques et narratifs, dotés de scénarios prenants et de bandes originales thématiques et captivantes.

Little Goody Two Shoes™ rend hommage aux premiers RPG de la PlayStation® et des débuts de la PlayStation®2 (PS2). Le jeu se déroule dans le mystérieux village de Kieferberg, et suit les aventures d’Elise, une jeune fille ambitieuse et bien décidée à devenir riche pour échapper à sa vie modeste. En incarnant Elise, les joueurs se retrouveront plongés au cœur d’un jeu de rôle et d’une aventure horrifique inspirée des années 90. Des éléments de gameplay comme « Sustenance », « Reputation & Suspicion » et « Exploration & Narrative » guideront les joueurs à travers les tâches quotidiennes à terminer de jour, puis à travers les secrets les plus sinistres de la forêt à découvrir de nuit. Ils pourront également tracer leurs propres chemins pour explorer la forêt maléfique, résoudre des énigmes et tisser des liens profonds dans cette aventure lugubre.

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Square Enix Collective pour ce projet » a déclaré Patrícia Silva, PDG d’AstralShift, au nom de l’équipe. « Nous avons énormément de respect pour SQUARE ENIX, et les titres comme Legend of Mana ont été une importante source d’inspiration pendant le processus de développement. C’est un véritable honneur que de les avoir à nos côtés. »

« Nous sommes enchantés de travailler avec AstralShift ; le travail préliminaire de l’équipe sur le projet nous a épaté, et nous avons hâte d’en dévoiler davantage d’ici la sortie du jeu, l’année prochaine » a déclaré Phil Elliott, chef de studio chez Square Enix Collective®.