Les cartes sont depuis bien longtemps des alliées stratégiques pour initier quelques bonnes parties stimulantes et agréables auprès de ses amis, voir même en solitaire. Déclinées sous de nombreuses formes, jusqu’à prendre les effigies des héros de nos enfances, elles peuvent se glisser avec aisance dans un sac afin d’être sorties à tous moments propices de la journée. Maintenant, mettons le paquet de cartes sur le côté et causons RPG, combats, stratégies… Reprenons les cartes et mélangeons tout cela, afin de confronter les deux genres : celui des cartes et celui de Square Enix, avec sa panoplie d’illustres Final Fantasy. Le résultat, inattendu et non du moins original, n’est autre que le tout dernier Voice of Cards, dont nous allons vous parler en profondeur dès à présent.

Dès les premiers instants, le joueur est tenu par la main et affectueusement accompagné par une voix off féminine qui l’invite à prendre part à la partie. Cette voix, anglaise ou japonaise, est sensiblement retranscrite dans un cheptel de cartes qui s’additionnent, avec des sous-titres cette fois-ci en français. Comble de la praticité : le tactile fonctionne sans mal, permettant de jouer du bout des doigts. Allez, c’est le moment de distribuer les cartes… !

Le sens du courage prend la main…

Les humains et les monstres cohabitent dans cet univers qui se dévoile. L’aventure débute tandis qu’une jeune fille combat l’un de ces gredins dans une caverne. Courageuse et pleine de vivacité, cette audacieuse guerrière n’est autre que vous. Le choix de son nom de scène vous est offert, mais pour le reste, il faudra accepter l’héroïne telle qu’elle est. La personnalisation est ailleurs, puisque les cartes et les pions peuvent être choisis, voire même achetés par quelques DLC, payants.

Sans grande surprise, notre brave demoiselle devra faire preuve de ténacité et de persévérance pour venir à bout d’une flopée de monstres plus ou moins hargneux. Son voyage lui permettra de découvrir différentes contrées, avec des bestiaires et des forces spécifiques. Le tout simplement avec des cartes… et c’est bien là que la licence puise toute son originalité.

… maintenant, à vous de jouer !

Qu’il s’agisse des déplacements, des combats, ou même des dialogues, l’ensemble du jeu est construit autour des cartes. Ces dernières s’animent au gré des actions du joueur, conférant au soft une atmosphère cosy et pleine de charme, sur laquelle nous ne manquerons pas de revenir.

Le joueur prend place dans l’aventure sous la forme d’un pion qu’il est libre de déplacer avec plus ou moins de facilités selon les zones. Certains déplacements rapides permettront de gagner du temps (et d’éviter des combats…) tandis que la marche, case par case, est assurément la meilleure stratégie pour fouiller de fond en comble la moindre carte du jeu. Ces dernières se retournent tandis que le pion du joueur se trouve à proximité, dévoilant ainsi la suite de la partie, parfois un simple chemin, parfois un coffre ou toute autre surprise. Les surprises sont ainsi courantes et les rencontres fortuites, particulièrement agréables. La confrontation avec un autre personnage se fait simplement tandis que le joueur se place sur ladite carte. Les dialogues, quant à eux, sont directement inscrits sur les cartes, certaines réponses demanderont par ailleurs au joueur de choisir. Vos choix pourraient bien avoir quelques conséquences… êtes-vous, par exemple, plutôt revanchard ou plutôt rêveur… ?

Par ailleurs, toutes les cartes rencontrées, et plus particulièrement celles des personnages, mais aussi celles des monstres, viendront compléter une épaisse collection qui ravira les collectionneurs chevronnés : les objets, “les équipements” (sans S dans le jeu, petite coquillette ?), mais aussi les multiples objets clés ou encore les techniques… Tout cela laisse très rapidement présager au joueur un contenu confortable qui ne manquera pas de le retenir pendant de longues heures pour ravir sa collectionnite aigue.

Au gré de ces déplacements au fil de cartes, de nombreuses bâtissent se dévoilent, certaines très traditionnelles (telles que les auberges et autres armureries), d’autres plus atypiques. Citons par exemple la ménagerie, ou encore la salle de jeux avec son jeu de cartes accessible, mais addictif !

Toutes ces cartes sont bien jolies (oui, oui !), mais elles sont encore bien sages… pourtant les combats sont nombreux et vont rapidement vous demander un peu de jugeote.

Grabuge chez les cartes

Si certains conflits sont prévisibles (notamment les boss), d’autres seront plus aléatoires, notamment lors de vos déplacements sur le plateau de jeu. Enfin, certaines attaques vous surprendront tandis qu’elles font suite à certaines discussions… dans tous les ca(rte)s, restez vigilants et conservez l’avantage ! Comment faire ? Simplement grâce à de bonnes cartes dans votre jeu !

Les combats se déroulent au tour par tour. Les adversaires sont placés dans la partie haute de l’écran tandis que vous et vos équipiers occupez la partie basse. Chaque participant est doté d’un score PV (point de vie), mais aussi d’un score de défense (à droite) et d’un dernier consacré à l’attaque (à gauche). L’observation des statistiques de ses adversaires est toujours intéressante et source de bien des informations… restez vigilants, nous ne pouvons que vous le répéter à nouveau ! Comme à l’accoutumée, il sera tout aussi nécessaire de prendre en considération les points forts, mais aussi les faiblesses de vos adversaires afin de choisir avec astuce les attaques à mener (lancer un sort empoisonné à une bestiole résistante au poison n’a aucun intérêt !).

Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous, tandis que l’ennemi vous fait face (et l’envie de fuir loin derrière vous) : soit, le combattre avec bravoure avec des cartes dédiées, soit, utiliser une stratégie en jouant sur les stats (augmenter votre défense, votre attaque, ou baisser celles de vos adversaires). Le joueur est ainsi invité à jouer l’une de ses cartes en fonction des caractéristiques décrites sur cette dernière. Le coup ainsi joué, les dégâts sont rapidement visibles après une courte animation, et l’adversaire reprend la main. Le combat se clôture tandis que tous vos ennemis (ou votre équipe !) sont vaincus. Vient alors le moment de faire les comptes avec le gain d’expérience, d’or et parfois même un butin. Bien entendu, les objets traditionnels tels que les multiples potions sont aussi de la partie pour vous sortir de la panade…

Pour compléter ce bel arsenal, le joueur pourra bientôt adjoindre dans sa collection de cartes, un étui à cartes… particulièrement intéressant, ce dernier permet de contrôler les monstres. Ainsi, avec quelques allures de Pokemon, cette bestiole vivace et coriace qui vous donne tant de mal pourra peut-être bientôt rejoindre vos précieuses cartes pour combattre avec vivacité vos ennemis. En outre, le même ennemi peut ainsi être récolté plusieurs fois si le joueur collecte une carte de meilleure qualité. La carte la plus faible sera alors délaissée au profit de celle de puissance supérieure.

De nombreux détails viennent compléter le tableau de jeu des combats : des joyaux viennent s’additionner au fil des tours sur la partie gauche de l’écran. Quelques techniques requièrent une certaine quantité de ces gemmes et leur consommation devra être raisonnée. Certaines cartes indiquent en effet en leur sein un nombre de gemmes nécessaires avant d’être jouées… Par ailleurs, les dés ne seront pas en reste puisque certains tirages sont indispensables afin de décider de l’impact de la carte jouée.

L’histoire principale se découpe en chapitres qui ne manqueront pas de surprises et de rebondissements… Pour n’en citer qu’une, nous avons apprécié l’idée de l’aléacarte : lors d’un combat, chaque tour est appuyé par une carte spécifique qui pourrait bien redistribuer « les cartes » ! Un exemple ? « Augmente de 3 l’attaque de tous les combattants » … surveillez bien vos PV et n’hésitez pas à vous soigner ! Restez vigilants… encore !

Le principe de jeu ressemble ainsi fortement à un RPG traditionnel au tour par tour, avec en point d’accroche, une multitude de cartes. Cette différence, et non des moindres, est réalisée avec un certain panache conférant rapidement une identité particulièrement belle au titre.

Bonne pioche !

L’ensemble du jeu se révèle être de toute beauté, avec des cartes animées et des subtilités visuelles utilisant à la fois les jeux d’ombres et les éclats brillants pour attirer l’attention du joueur. L’ambiance générale du milieu environnant est particulièrement bien retranscrite par les cartes et c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons avancé dans ce jeu élégant.

Les quelques bruitages et mélodies complètent toujours avec élégance la partie et renforcent cette atmosphère cosy dans laquelle nous avons pris tant de plaisir à nous plonger.

En revanche, tout de même, nous avons éprouvé un certain agacement, très redondant, de par une latence régulière lorsque le joueur revient sur le plateau de jeu général. Quelques secondes sont nécessaires pour replacer correctement les différentes actions possibles. Quelques secondes, ce n’est pas grand-chose… sauf que ces quelques secondes deviennent bien plus longues lorsque vous enchaînez les combats et les retours sur le plateau ! Soulignons tout de même qu’il est possible de rendre le jeu plus rapide grâce à un simple paramétrage dans le menu. N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement…

Voice of Cards : The Beasts of Burden est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ.

Le saviez-vous ?

Voice of Cards : The Beasts of Burden n’est guère le premier du titre ! S’il peut parfaitement se parcourir sans même connaître l’existence des autres opus, nous ne saurons que trop vous conseiller de compléter votre collection avec les autres titres si les aventures au gré des cartes vous séduisent.

Conclusion 7.6 /10 Original. Voici notre premier mot à l'attention de ce titre lorsque nous l'avons découvert. Curieux et avides de nouvelles expériences vidéoludiques, nous étions fins prêts ! L'aventure offerte par Voice of Cards : The Beasts of Burden s'est avérée être une très belle découverte pleine de rebondissements et de surprises. Le choix des développeurs de conférer une telle place aux cartes est particulièrement réussi, avec une prise en main rapide et une action belle et bien présente, contre toute attente ! L'aventure se dessine au gré des découvertes du joueur qui complète progressivement ses multiples collections. Les combats, rythmés et dynamiques malgré tout, avec un épaississement des compétences au fil des heures, ne manquent pas et parviendront aisément à susciter curiosité et intérêt auprès des joueurs. Une très belle découverte ! Si vous ne connaissez pas encore la licence, c'est peut-être le moment de la découvrir... LES PLUS Un univers cohérent et gorgé de charme !

Un univers cohérent et gorgé de charme ! Des surprises diverses et multiples au fil de l'avancée du joueur.

Des surprises diverses et multiples au fil de l'avancée du joueur. Bonne prise en main.

Bonne prise en main. De nombreux menus clairs et organisés.

De nombreux menus clairs et organisés. Des cartes, des cartes, et encore plein plein plein de cartes ! Les collectionneurs, vous êtes vivement invités à prendre part à la fête !

Des cartes, des cartes, et encore plein plein plein de cartes ! Les collectionneurs, vous êtes vivement invités à prendre part à la fête ! Traduction française disponible. LES MOINS Un temps de latence agaçant lors des retours sur la carte générale du jeu.

Un temps de latence agaçant lors des retours sur la carte générale du jeu. Quelques passages un peu lents. Détail de la note Graphismes 0

Musique et bruitages 0

Jouabilité 0

Contenu / Tarif 0

Concept 0