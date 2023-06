Le jeu Nintendo Switch The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a fait les gros titres après avoir obtenu un record du monde Guinness.

Le record obtenu est celui du « jeu vidéo Nintendo le plus rapidement vendu au Japon ». Le précédent record était de 12,08 millions d’exemplaires en 24 jours pour Super Smash Bros. SPECIAL, qui a dépassé les 10 millions d’exemplaires trois jours à son lancement, le 12 mai 2023.

Le jeu a été très bien accueilli par les utilisateurs et les critiques, et s’est vendu comme des petits pains. Le jeu a réalisé un tel exploit que l’on est tenté de dire « C’est génial de la part de Nintendo », mais en fait, la série a connu son lot de difficultés.

Zelda : autrefois populaire au Japon, aujourd’hui moins.

Les ventes de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sont particulièrement remarquables au Japon, où il s’est vendu à 2,24 millions d’exemplaires au cours de ses trois premiers jours de commercialisation. On pourrait se dire : « N’est-ce pas une évidence pour une série populaire qui existe depuis 37 ans ? » En réalité, la série The Legend of Zelda a été « une série très populaire dans le passé, mais plus tellement aujourd’hui » au Japon.

Le jeu original « The Legend of Zelda » sur Family Computer Disk System et « The Legend of Zelda III : Tri Force of the Gods » sur Super Nintendo Entertainment System ont été très populaires, tandis que « The Legend of Zelda : Ocarina of Time » sur Nintendo 64 s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires au Japon. Cependant, la popularité du jeu a progressivement diminué depuis.

The Legend of Zelda : Skyward Sword, sorti en 2011 sur la très populaire Wii, ne s’est vendu qu’à environ 360 000 exemplaires au Japon. De nombreuses raisons peuvent expliquer cette baisse de popularité, mais il a été souligné que les énigmes sont devenues particulièrement difficiles à résoudre depuis l’introduction de la série Zelda 3D, qui utilise des graphismes en trois dimensions. La série The Legend of Zelda est un jeu de résolution d’énigmes, ce qui déplaît à de nombreuses personnes au Japon. Il n’y a pas de sentiment de satisfaction lorsque les énigmes sont résolues.

Le retournement de situation et l’énorme succès de Breath of the Wild

The Legend of Zelda : Breath of the Wild a changé la donne. Ce titre permettait au joueur de se déplacer librement dans un vaste champ et donnait au protagoniste une variété d’outils dès le départ. Certaines énigmes pouvaient également être ignorées, et la manière de les résoudre était laissée au joueur, tant que la réponse était correcte. Cette évolution a été bien accueillie et la série The Legend of Zelda. C’est en 2017, lors de la sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, que les ventes nippones n’ont été que d’environ 510 000 exemplaires, mais les chiffres ont continué à augmenter, pour finalement se vendre à plus de 3,5 millions d’exemplaires.

Et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, sorti en mai 2023, va encore plus loin. Il propose davantage d’options pour créer et davantage d’options pour résoudre des énigmes. En plus de cela, la Nintendo Switch elle-même devient de plus en plus populaire, ce qui explique qu’elle ait atteint des ventes nippones de 2,24 millions d’exemplaires au cours des trois premiers jours de sa sortie.

Le titre précédent, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, s’est vendu à approximativement 220 000 exemplaires au cours de sa première semaine au Japon (sans compter les versions téléchargeables). La suite, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, a battu le record plus de dix fois, même si la version téléchargeable n’est également pas prise en compte.

