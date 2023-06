Lesquin, 13 juin 2023 – Après avoir montré quelques images exclusives du jeu lors du Wholesome Direct 2023 samedi dernier, NACON et stillalive studios sont heureux de dévoiler un nouveau trailer de Garden Life. Ce jeu cosy de simulation de jardinage propose aux amoureux de la nature et amateurs de jeux relaxants de créer leur propre oasis de sérénité. Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo SwitchTM en 2024.

Une expérience vidéoludique unique en son genre attend les joueurs. Grâce aux connaissances pointues du studio dans le domaine floral, Garden Life offre une simulation réaliste dans laquelle les joueurs peuvent exprimer leur créativité sans limite. Ils peuvent choisir leurs plantes favorites, les entretenir et les voir évoluer chacune de manière unique, créant une composition naturelle et harmonieuse qui transformera leur jardin en véritable havre de paix végétal.

Les soins apportés à l’environnement sonore et à la direction artistique dotent Garden Life d’une atmosphère chaleureuse où chacun, qu’il ait la main verte ou non, pourra créer le jardin de ses rêves, au rythme de ses envies.

