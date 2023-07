Comme annoncé en novembre 2022, Nintendo a annoncé son intention de modifier considérablement la façon dont elle gère ses activités en Europe. Lors de cette annonce initiale, Nintendo a indiqué le calendrier de ces fusions et changements, et aujourd’hui, nous entrons officiellement dans la phase 1. Nintendo France et Nintendo Benelux ont été absorbés par Nintendo of Europe. Plus d’un an plus tard, en août 2024, Nintendo Ibérica rejoindra ce collectif. Toutes ces branches de Nintendo fonctionneront désormais sous l’égide de Nintendo of Europe SE.

Nintendo explique que ce changement vise à améliorer l’efficacité commerciale et à accélérer la prise de décision. La forme sociale de NOE sera modifiée en Nintendo of Europe SE en tant que nouveau siège régional central en Europe.

Progress of the Notice Concerning Decision on the Intra-group Reorganization Plan can now be found on our IR information website.https://t.co/nRVe5VC4wp — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 4, 2023

Nintendo France est la branche française de Nintendo, une entreprise japonaise renommée dans le domaine des jeux vidéo et des consoles de jeu. Nintendo France a été créée en 1991 et est basée à Paris. Depuis ses débuts, la filiale française a joué un rôle essentiel dans la promotion et la distribution des produits Nintendo en France et dans les pays francophones.

Avant la création de Nintendo France en 1992, les intérêts de Nintendo en France étaient gérés par une société appelée « Nintendo Co., Ltd. » Elle est la maison mère japonaise de Nintendo et était responsable de la distribution et de la promotion des produits Nintendo dans différents pays, y compris la France.

Avant l’établissement de filiales nationales, les sociétés de jeux vidéo utilisaient souvent des distributeurs tiers pour commercialiser leurs produits dans des pays étrangers. Nintendo Co., Ltd. a utilisé des distributeurs français pour mettre sur le marché français des consoles et des jeux Nintendo antérieurs à la création de Nintendo France.

Ces distributeurs tiers ont joué un rôle clé dans la distribution des consoles Nintendo telles que la Nintendo Entertainment System (NES) et la Game Boy en France avant l’arrivée de Nintendo France. Ils ont également aidé à promouvoir des jeux emblématiques tels que Super Mario Bros., The Legend of Zelda et Metroid.

L’arrivée de Nintendo France sur le marché français a coïncidé avec le succès grandissant de la console Super Nintendo Entertainment System (Super NES) à l’échelle mondiale. Cette console, connue sous le nom de Super Famicom au Japon, a été lancée en France en 1992 et a remporté un immense succès grâce à des jeux emblématiques tels que Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past et Street Fighter II.

Au fil des années, Nintendo France a continué à introduire les consoles et les jeux de Nintendo sur le marché français, avec des succès variés. La Game Boy, lancée en 1990 au Japon, a également connu un énorme succès en France grâce à des jeux populaires comme Pokémon. Nintendo France a de plus été impliqué dans la distribution de consoles telles que la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U, la Nintendo Switch et leurs respectives bibliothèques de jeux.

Outre la distribution de consoles et de jeux, Nintendo France a aussi contribué au développement d’événements promotionnels et de campagnes de marketing pour soutenir les produits Nintendo. Ils ont organisé des tournois, des présentations de jeux et ont participé à des salons et des événements de jeux vidéo en France.

Nintendo France a par ailleurs soutenu la localisation des jeux Nintendo pour le marché francophone en traduisant et en adaptant les jeux en français. Cela a permis aux joueurs francophones de profiter des jeux Nintendo dans leur langue maternelle.