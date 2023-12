Houdan, Saint-Ouen, France – 8 décembre 2023 : Pix’n Love, Gearbox Software, le développeur indépendant Magic Design Studios et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie ce jour du roguelike 2D Have A Nice Death en édition physique sur Nintendo Switch.

Have a Nice Death est un rogue-like d’action en 2D dans lequel vous incarnez la Mort, PDG de Death Incorporated au bord du burnout, alors qu’il doit faire face à une situation de crise. Ses cadres dirigeants, les Fléaux, n’en font qu’à leur tête à la surface de la Terre et il croule désormais sous une montagne de paperasse. Afin de reprendre le contrôle de l’entreprise et de pouvoir prendre des vacances bien méritées, la Mort devra traverser les nombreux étages de Death Incorporated et rappeler qui commande à ses subordonnés.