Le dernier titre de Vanillaware, Unicorn Overlord, est sorti il y a seulement quelques semaines sur Nintendo Switch est devient le plus gros succès du studio. En effet, il a été annoncé que le titre s’est récemment vendu à plus de 500 000 exemplaires, un grand succès pour le jeu.

Aujourd’hui, grâce à une interview récemment réalisée par GamersBraves, nous avons un peu plus d’informations sur le contexte de son développement. Un détail intéressant: le jeu n’était même pas prévu à l’origine pour la Nintendo Switch ; il a commencé à être développé en 2016 et devait être lancé sur la PS4 et la PS Vita avant que les plans ne changent pour une sortie mondiale sur différentes plateformes.

Lorsqu’Atlus et Vanillaware ont commencé à travailler sur Unicorn Overlord en 2016, le jeu était uniquement destiné à la PS4 et à la PS Vita. Cependant, l’industrie du jeu a connu des changements radicaux au cours des 8 dernières années, et par conséquent, il a été demandé à Vanillaware de donner à Unicorn Overlord une sortie mondiale simultanée et d’étendre son développement à la PS5, à la Switch et à la Xbox X/S. »

Il convient également de noter que, malgré le succès du jeu, aucun contenu DLC n’est prévu pour l’instant.