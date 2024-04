Inti Creates vient de révéler PuzzMiX, un autre nouveau jeu pour la Nintendo Switch via l’eShop, dont la sortie est déjà effective. PuzzMiX est un « jeu de puzzle d’une simplicité diabolique rempli de mélodies entraînantes » et met en scène Lola de la série Azure Striker Gunvolt.

Un jeu de puzzle musical frais et passionnant mettant en scène Lola la muse ! Profitez de 19 chansons et 1 piste BGM. Faites entrer en collision les sphères de Lola et mélangez-les pour les faire évoluer ! Plus elles évoluent, plus votre score est élevé !