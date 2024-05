Le 3 mai 2023 – EA et Respawn présentent une toute nouvelle bande-annonce de gameplay pour Apex Legends – Distorsion avant son lancement prévu le 7 mai :

Dans Apex Legends – Distorsion, les joueurs vont pouvoir semer le chaos sur le champ de bataille tout en découvrant du contenu inédit :

Nouvelle Légende : Alter – Enfreignez les règles avec Alter, l’incarnation du chaos. Sa capacité passive « Cadeau de la Faille » lui permet de piller un objet dans les caisses de frag à proximité. C’est la méthode idéale pour changer d’arme rapidement ou mettre la main sur une batterie de bouclier surprise. La capacité tactique « Passage du Vide » d’Alter ouvre un portail dans une surface, lui permettant ainsi de renvoyer ses ennemis dans une chambre de réapparition ou de s’échapper rapidement. L’activation de sa capacité ultime « Nexus du Vide » génère un dispositif que tous les membres de son équipe peuvent utiliser pour ouvrir un portail unidirectionnel vers l’emplacement-cible.

– Enfreignez les règles avec Alter, l’incarnation du chaos. Mode Solos spécial – Les joueurs vont pouvoir s’adonner au mode Solos spécial, remplaçant les Duos pour le début de la saison. Dans l’arène, chaque Légende va jouer pour elle-même !

– Les joueurs vont pouvoir s’adonner au mode Solos spécial, remplaçant les Duos pour le début de la saison. Dans l’arène, chaque Légende va jouer pour elle-même ! Version dévastée de la Lune brisée – Le cauchemar lunaire devient réalité lorsqu’Olympus s’écrase sur le nœud de stase de Cleo, entraînant l’apparition de nouveaux points d’intérêt et la rationalisation de la carte sur un champ de bataille faisant la part belle au chaos.

– Le cauchemar lunaire devient réalité lorsqu’Olympus s’écrase sur le nœud de stase de Cleo, entraînant l’apparition de nouveaux points d’intérêt et la rationalisation de la carte sur un champ de bataille faisant la part belle au chaos. Artefacts Apex – Les joueurs vont pouvoir façonner leur destin avec les artefacts Apex en personnalisant pour chaque variante le thème, la source d’énergie et bien plus encore avec des fragments exotiques, qu’il leur suffira ensuite d’associer pour créer leur propre carte de visite clamant haut et fort leurs aptitudes de destruction.

Apex Legends – Distorsion sera disponible à partir du 7 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via EA app et Steam.