Affrontez vos ennemis avec style et fureur dans un jeu action RPG haletant. Incarnez Astor, un jeune guerrier déterminé à percer les secrets de la disparition soudaine de ses créateurs. Maniez un arsenal d’armes runiques pour éliminer le mal qui entraîne la planète Gliese vers son destin funeste.

Une date de sortie a été communiquée pour Astor : Blade of the Monolith. Aujourd’hui, l’éditeur tinyBuild et le développeur C2 Game Studio ont confirmé que le titre sortira le 30 mai 2024.

Explorez la foisonnante planète Gliese, autrefois peuplée d’une race ancienne, et désormais foyer de leurs créations sentientes, les Diokek. Après la disparition des anciens, les Diokek vivaient paisiblement jusqu’à ce que des créatures malveillantes, les Hiltsik, commencent à semer le chaos. Sous la menace d’un plus grand péril encore, Astor, un jeune guerrier Diokek, doit parcourir Gliese pour élucider la disparition mystérieuse de ses créateurs il y a des milliers d’années, convaincu qu’ils ont laissé derrière eux la clé du salut.

Apprenez de nouvelles attaques, compétences et combos, débloquez des pouvoirs magiques, et trouvez des armes légendaires au fil de combats contre des hordes d’ennemis. Frayez-vous un chemin jusqu’au Monolithe, une structure ancestrale renfermant un immense pouvoir, et faites face à la source du mal qui ravage la planète. Rejoindrez-vous Astor dans son périple pour sauver la planète ?

Prenez part à des combats intenses vous opposant à 16 types d’ennemis différents et 10 boss redoutables tout au long des 20 heures d’histoire et de quêtes secondaires.

Équipez-vous de 4 armes runiques, maîtrisez des compétences et combos dynamiques, invoquez de puissantes créations, et imaginez un style de combat qui vous est propre.

Parcourez les différents environnements de Gliese, accomplissez des quêtes annexes, et découvrez les vestiges laissés par vos créateurs.

Mettez vos compétences à l’épreuve dans des défis de combat, et débloquez le mode Nouvelle partie + pour une difficulté relevée.

Explorez la mystérieuse planète Gliese et découvrez les secrets de son histoire à travers ses paysages majestueux, ses ruines anciennes et les temples laissés par les civilisations du passé. Grâce à vos nouveaux pouvoirs runiques, basculez dans le royaume des esprits pour résoudre des énigmes, révéler des passages secrets et trouver un moyen de sauver le monde.

Équipez-vous de 4 types d’armes puissantes et compétences spéciales pour engager d’intenses combats. Annihilez vos ennemis avec une combinaison d’attaques de mêlée, d’attaques à distance et de combos aériens. Changez d’arme à tout moment, même en cours de combo, pour infliger d’implacables dégâts critiques. À vous de choisir !

Exploitez la puissance du Déferlement runique, une énergie ancienne utilisée pour transformer la puissance runique en armes ou en outils. Libérez la puissance des attaques chargées pour lancer des exécutions ravageuses, tels l’Écrasement mural et le Canon runique, ou invoquez de puissants compagnons, boucliers et leurres pour prendre l’avantage dans la bataille.

Votre aventure vous emmènera à la découverte de votre destinée. Trouvez les réponses à la mystérieuse disparition des anciens il y a des milliers d’années. S’ils ont créé les Diokek, quels secrets renferme l’existence de vos semblables ? Êtes-vous, Astor, véritablement l’élu destiné à sauver votre peuple ou le détruire ? Le Monolithe renferme les secrets du passé, les réponses à vos questions et attend votre venue.