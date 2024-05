L’orbe dimensionnel du roi a mal fonctionné, invoquant des hordes de monstres dans le royaume. Défendez-vous contre les monstres en rassemblant des ressources, en construisant des défenses, en améliorant votre arsenal et en survivant assez longtemps pour trouver la source du mal et la détruire.

Le jeu de survie en vue de dessus Monster Outbreak est apparu sur l’eShop de la Switch avec une date de sortie. Selon la page du magasin, il sera lancé le 16 mai 2024 pour 14,99 €.

L’Orbe Dimensionnel promettait une source inépuisable de richesses et de connaissances pour l’humanité, gardée cachée de tous, jusqu’à ce qu’on la découvre et l’apporte au roi. Humain, le roi se laissa aisément tenter, et pour un temps, la promesse fut respectée. Grâce à l’Orbe, les richesses, la connaissance, et les histoires incroyables remplirent tout le Royaume… mais ensuite vinrent les monstres. Beaucoup, beaucoup de monstres ! Monster Outbreak est un jeu de survie vu du dessus et tout en pixels. Prenez le contrôle de Yulia, la dernière survivante de la Garde Royale, et affrontez d’innombrables hordes de monstres invoquées par l’Orbe Dimensionnel, désormais hors de contrôle.

Équipez-vous, préparez vos défenses, posez des pièges, cuisinez ce qui sera peut-être votre dernier repas, et essayez de rester en vie. Partez seule, ou ralliez-vous à d’autres survivants en multijoueurs ! Le baroud d’honneur de la Garde Royale n’est pas terminé – tant que ce n’est pas terminé.