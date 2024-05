Avec la nouvelle console Nintendo à l’horizon, les joueurs sont à la recherche de secrets partout où ils peuvent les trouver. Le dernier lot en date nous vient du dataminer OatmealDome, qui a découvert quelques détails intrigants en analysant le jeu Endless Ocean Luminous, qui vient de sortir.

Endless Ocean Luminous (notre test ici) a été créé à l’aide du moteur de jeu interne de Nintendo, Bezel. D’après les observations d’OatmealDome, des ajustements ont été opérés sur Bezel, ce qui est évident lorsqu’on examine le code source du jeu. Il semble que la dernière version du moteur autorise désormais les jeux à générer jusqu’à 240 images par seconde, dépassant largement la limite maximale de 60 images par seconde de la Nintendo Switch. Cette évolution est apparemment accompagnée de la capacité à faire fonctionner un jeu avec un taux de rafraîchissement (framerate) variable, une technique d’affichage qui permet aux jeux avec des taux d’images variables de s’exécuter de manière plus fluide.

[NintendoWare Bezel Engine]

The latest version of the engine appears to support higher frame rates like 240fps? (The Switch can only output 60 fps.)

This only applies to games that enable the variable frame rate mode.

Not sure if the older engine versions also support this. pic.twitter.com/5kzm8aM8wx

— OatmealDome (@OatmealDome) May 2, 2024