Attendu le 18 juillet, le jeu propose plus de 150 défis contre-la-montre sur 13 classiques de la console NES

14mai 2024 – À quelle vitesse pouvez-vous vider une salle remplie de pièces dans Super Mario Bros. ? Ou récupérer l’épée au début de The Legend of Zelda? Ou terminer le premier niveau de Super Mario Bros. 3 ? Serez-vous capable de le faire plus vite que vos amis ? Pouvez-vous le faireplus rapidement que le reste du monde ? Il est temps de le découvrir.

Le 18 juillet, Nintendo World Championships: NES Edition donnera le coup d’envoi d’une compétition mondiale sur Nintendo Switch dans les salons du monde entier. Pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend dans le jeu, et pour raviver la nostalgie, découvrez la bande-annonce Nintendo World Championships: NES Edition – Sortie le 18 juillet (Nintendo Switch).:

Rendant hommage aux inoubliables Nintendo World Championships organisés en 1990, 2015 et 2017, Nintendo World Championships: NES Edition met au défi les joueurs sur des segments de classiques du jeu vidéo. Les joueurs ‘old-school’ comme les joueurs des jeux les plus récents pourront profiter de plus de 150 défis contre-la-montre tirés de 13 grands classiques de la NES. Échauffez-vous en établissant et en battant vos propres temps en mode contre-la-montre, et en débloquant de nouveaux défis ainsi que des badges uniques dans le jeu. Lancez ensuite le mode multijoueur, dans lequel jusqu’à huit joueurs* peuvent s’affronter en local. Les abonnés au service Nintendo Switch Online** peuvent choisir le mode championnats du monde pour envoyer leurs meilleurs temps dans cinq défis qui changent chaque semaine et figurer dans les classements mondiaux.

Testez vos compétences dans des défis contre-la-montre issus de ces titres de la Nintendo Entertainment System :

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Quant aux hyper nostalgiques de la NES, ils seront comblés par le Nintendo World Championships: NES Edition – Ensemble Deluxe, également disponible le 18 juillet sur le My Nintendo Store. Cette édition spéciale inclut une version physique du jeu, un lot de 5 pin’s de collection, un lot de 13 cartes illustrées célébrant les classiques NES figurant dans le jeu, et une reproduction du mythique Game Pak couleur or de la NES (objet uniquement décoratif, support inclus) commémorant l’événement original des Nintendo World Championships de 1990.

Attendu le 18 juillet, Nintendo World Championships: NES Edition proposera plus de 150 défis contre-la-montre issus de 13 grands classiques de la NES. Les modes de jeu incluront le mode contre-la-montre, le mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à huit joueurs, et le mode championnats du monde, qui propose une rotation de cinq défis chaque semaine. Nintendo World Championships: NES Edition – Ensemble Deluxe sera également disponible le 18 juillet.

* Des accessoires supplémentaires (vendus séparément) peuvent être nécessaires pour le mode multijoueur.

** Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour jouer en ligne. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Une connexion Internet est requise pour les fonctionnalités en ligne. Des conditions et modalités s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.nintendo.fr/Nintendo-Switch-Online/Nintendo-Switch-Online