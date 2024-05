Rocket Knight Adventures : Re-Sparked a désormais une date de sortie. Selon une annonce officielle, le jeu sera lancé le 11 juin 2024.

Rocket Knight Adventures : Re-Sparked, qui comprend un trio de titres Konami, a été révélé au début de l’année. C’est la première fois que nous entendons parler d’une quelconque date de sortie. Rocket Knight Adventures : Re-Sparked coûtera 29,99 $ (ou l’equivalent en €), bien qu’il y ait actuellement une réduction de 15 % sur les précommandes. Une version physique suivra plus tard.

A la base, Rocket Knight Adventures est un jeu vidéo de type action-plateforme développé et publié par Konami. Sorti en 1993 sur la console Sega Genesis (ou Sega Mega Drive en dehors de l’Amérique du Nord), il est rapidement devenu un classique apprécié pour son gameplay innovant, ses graphismes colorés et sa bande-son mémorable.

Dans Rocket Knight Adventures, le joueur incarne Sparkster, un opossum chevalier courageux équipé d’un jetpack et d’une épée. Sparkster est le protecteur du Royaume de Zebulos, un monde fantastique peuplé d’animaux anthropomorphes. Sa mission principale est de sauver la princesse Sherry, capturée par les forces du mal de l’Empire Devotindos, dirigé par l’empereur Devligus Devotindos.

Le jeu se distingue par ses mécaniques de gameplay uniques et variées. Sparkster peut utiliser son jetpack pour voler sur de courtes distances, effectuer des charges rapides et se propulser dans diverses directions, ce qui permet des combats dynamiques et des déplacements fluides à travers les niveaux. L’épée de Sparkster n’est pas seulement une arme ; elle permet également de refléter certains projectiles, ajoutant une couche stratégique au gameplay.

Les niveaux de Rocket Knight Adventures sont variés et bien conçus, alternant entre des segments de plateforme classiques, des sections sous-marines et des phases de vol. Chaque niveau est peuplé d’ennemis différents, allant des soldats basiques aux boss imposants, chacun avec des schémas d’attaque et des points faibles spécifiques.

L’histoire du jeu est simple mais efficace, mettant en avant le courage et la détermination de Sparkster. Le Royaume de Zebulos, bien que paisible, est en proie aux attaques de l’Empire Devotindos. Sparkster doit naviguer à travers de nombreux obstacles et vaincre des ennemis puissants pour sauver la princesse Sherry et restaurer la paix dans son royaume.

À sa sortie, Rocket Knight Adventures a été salué par la critique pour ses graphismes détaillés et colorés, son animation fluide et sa bande-son entraînante, composée par Michiru Yamane, connue pour son travail sur la série Castlevania. Le jeu a également été apprécié pour sa difficulté bien équilibrée et son gameplay engageant, qui offrait une expérience de jeu captivante et gratifiante.

Le succès de Rocket Knight Adventures a conduit à la création de plusieurs suites, dont Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 sur Sega Genesis et Sparkster sur Super Nintendo. En 2010, un reboot intitulé Rocket Knight est sorti en téléchargement sur des plateformes modernes, permettant à une nouvelle génération de découvrir les aventures de Sparkster.