Aksys Games a annoncé aujourd’hui que le RPG d’action à succès culte Tokyo Xanadu eX+ arrive sur Nintendo Switch le 25 juillet. En plus des nouveaux scénarios et du gameplay non inclus dans la version PlayStation®Vita originale, cette édition mise à jour de Tokyo Xanadu comprend tout le contenu additionnel du jeu et une localisation remaniée de l’histoire. Un coffret de 4 CD comprenant les 88 chansons de la bande originale de Tokyo Xanadu eX+ est disponible exclusivement sur la boutique en ligne d’Aksys.

Il y a 10 ans, un tremblement de terre colossal a dévasté Tokyo et changé à jamais la vie de ses habitants. Depuis, la ville a été reconstruite et la vie a lentement retrouvé un semblant de normalité. Cependant, derrière le voile de cette métropole nouvellement reconstruite se cache un autre monde, qui renferme un sinistre secret. Le tremblement de terre qui a détruit Tokyo a en fait été causé par l’émergence d’un monde de l’ombre mystérieux et mortel connu sous le nom d’Eclipse. Il faut maintenant agir pour contrecarrer les légions d’Eclipse et assurer la protection de la paix !

Les caractéristiques de la version Nintendo Switch de Tokyo Xanadu eX+ sont les suivantes :