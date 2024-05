Aujourd’hui, FuRyu a dévoilé Beyblade X : XONE (rien à voir avec la Xbox One), un titre « Beyblade action » sur Nintendo Switch.

La sortie est prévue pour le 14 novembre 2024 au Japon.

Tout comme le jeu de jouets haut de gamme, Beyblade X : XONE propose aux joueurs de combattre et de personnaliser des Beyblades. Un mode solo est inclus avec une nouvelle histoire et des personnages originaux, mais les batailles en ligne seront désormais prises en charge. Les stades contiennent les « lignes X » de la série animée Beyblade X et sont le théâtre de combats de Beyblade orientés vers l’action qui utilisent la mécanique « X Dash » et une « jauge active » propre au jeu.

Beyblade X : XONE sera vendu physiquement et numériquement au Japon. Les précommandes incluent le bonus Beyblade spinning top toy « Shinobi Knife 4-60LF Metal Coat : Blue ».