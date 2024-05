La franchise Super Monkey Ball a vécu de remakes et de remasters pendant des années, mais Super Monkey Ball Banana Rumble s’apprête à changer cette tendance. Dans une interview accordée à Game Informer, le producteur Nobuhiro Suzuki a expliqué pourquoi les fans ont dû attendre si longtemps pour enfin découvrir du nouveau contenu dans la série.

Nous pensons que c’est le résultat d’une combinaison de facteurs. Que ce soit en raison de la réorientation des ressources de développement vers d’autres grands titres, du départ des créateurs, des chiffres de vente, etc., la ligne de développement de SMB a disparu et la production s’est arrêtée pendant un certain temps. Cependant, après avoir sorti deux remakes, Super Monkey Ball Banana Blitz HD en 2019 et Super Monkey Ball Banana Mania en 2021, et après avoir reçu des commentaires positifs de la part de nos fans, nous avons décidé de sortir un tout nouveau titre, Super Monkey Ball Banana Rumble. Nous espérons que les fans seront ravis de jouer à ce premier jeu entièrement nouveau depuis plus de dix ans !