Saint-Ouen, France – 17 mai 2024 – Maximum Entertainment et le développeur Still Running ont la joie d’annoncer la sortie ce jour du jeu d’action-aventure cauchemardesque Morbid : The Lords of Ire, disponible sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S.

Affrontez des hordes de créatures hideuses dans des combats furieux à l’arme blanche, mettant à l’épreuve votre détermination mentale et physique dans un paysage infernal qui menace votre santé mentale.

Pillez et récupérez des armes uniques, imprégnez-les de runes pour modifier leurs capacités ou leurs avantages, accordez des bénédictions pour obtenir des avantages uniques et affrontez les seigneurs grotesques et leurs sbires.

Les versions physiques de Morbid : The Lords of Ire sont également dès à présent disponibles sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Développée par Still Running, une petite équipe indépendante composée de seulement 14 personnes, The Lords of Ire est la suite du succès retentissant du jeu du même studio Morbid : The Seven Acolytes, le souls-like isométrique acclamé par la critique et lancé en 2020. Morbid : The Lords of Ire invite les joueurs à risquer la folie en s’aventurant dans un enfer répugnant avec une toute nouvelle perspective en 3D. S’appuyant sur le système de santé mentale de Morbid : The Seven Acolytes, vos choix vous mèneront sur la voie de l’Illumination ou de la Folie. Atteindre l’Illumination vous permettra d’augmenter votre endurance de façon incroyable, tout en renforçant vos attaques Rage Breaker pour interrompre les ennemis dans leur élan, et vous permettra d’accéder au puissant Finisher. Faites plus de dégâts d’endurance et combattez plus durement, plus longtemps. Descendez dans les profondeurs de la Folie vous remplira d’une puissance implacable, infligeant plus de dégâts de santé que jamais. Mais attention, vous subirez également plus de dégâts lorsque vous vous battrez avec frénésie contre les créatures hideuses des terres d’Ire.

Morbid : The Lords of Ire est la suite et la réinvention de l’ARPG isométrique Souls-Like Morbid : The Seven Acolytes, acclamé par la critique, dans une toute nouvelle perspective 3D. L’héroïque Striver revient une fois de plus pour combattre d’horribles créatures dans un monde sombre et retors où règnent la douleur et la souffrance. Abattez des créatures hideuses à l’aide d’une gamme d’armes et d’attaques vicieuses allant des finishers aux brise-gardes en passant par le puissant Spectre Blaster, éviscérant tout sur votre passage.