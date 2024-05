Dans la vaste cité des nuages de Hauts-de-Zéphyr, les fans sont libres d’explorer à leur rythme et de découvrir le divertissement qui les attend à chaque coin de rue. Le mécanisme de guide papillon offre une assistance en douceur tout au long du chemin, guidant les joueurs de tous âges à travers la ville au fur et à mesure qu’ils remplissent les objectifs. Les joueurs peuvent également visiter des lieux emblématiques tels que le Palais Royal et le Phare de Cristal, que les fans reconnaîtront dans le film MY LITTLE PONY : NOUVELLE GENERATION (2021), la série à succès de Netflix MY LITTLE PONY : MARQUONS LES ESPRITS et la série primée de YouTube MY LITTLE PONY : RACONTE TON HISTOIRE.

« MY LITTLE PONY : Mystère à Hauts-de-Zéphyr est un ajout magique à la série de jeux vidéo, et nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de lancer le plus grand jeu MY LITTLE PONY à ce jour », a déclaré Stephanie Malham, directrice générale d’Outright Games. « En travaillant avec une marque aussi prestigieuse que Hasbro, nous nous engageons à créer des expériences de divertissement de grande qualité pour les fans de tous âges, tout en restant fidèles à la franchise bien-aimée MY LITTLE PONY. Nous espérons que les fans de la marque prendront plaisir à incarner leur poney préféré et à vivre chaque moment d’exploration et d’aventure dans MY LITTLE PONY : Mystère à Hauts-de-Zéphyr. »

« Le lancement aujourd’hui de MY LITTLE PONY : Mystère à Hauts-de-Zéphyr illustre la créativité et la passion que nous recherchons lorsque nous travaillons avec des partenaires pour donner vie à nos marques pour les fans et les joueurs du monde entier », a déclaré Eugene Evans, SVP stratégie numérique et licences chez Wizards of the Coast et Hasbro. « Les équipes d’Outright Games et de Drakhar Studios ont créé une expérience de jeu vraiment unique qui capture l’histoire et la magie de MY LITTLE PONY et représente une autre étape clé alors que nous continuons à développer notre portefeuille de jeux numériques par le biais de licences et de développement interne. »