Sortez vos chaudrons et vos potions : le prochain jeu de rôle magique Farm-Life, Garden Witch Life, offre un premier aperçu de l’expérience enchanteresse qui attend les joueurs sur PC et sur console ! Préparez-vous à vivre la vie d’une sorcière qui prend un nouveau départ et construit un jardin mystique pour accueillir toutes les créatures adorables. Découvrez la nouvelle bande-annonce pour avoir un aperçu du royaume vibrant de la sorcellerie et du jardinage.

D’autres surprises palpitantes sont en cours ! Garden Witch Life sera présenté lors du prochain événement Steam Cozy & Family Friendly. Rejoignez-nous du 30 mai au 2 juin 2024 pour cette célébration de jeux amusants et réconfortants adaptés à tous les âges ! Vivez une vie de sorcière amusante et confortable ! Ta vie vient de prendre un tournant fantaisiste, et tu es maintenant en quête de créer une forêt alimentaire magique et d’en faire un foyer pour toutes sortes de créatures mignonnes !

Tu es une petite sorcière de la grande ville qui vient de perdre son emploi. La vie ne s’est pas déroulée comme tu l’espérais, mais tu peux maintenant prendre un nouveau départ sur une petite île pleine de possibilités ! Plongez dans le monde magique de Garden Witch Life. Cultivez votre propre jardin enchanté, concevez votre ancienne cabane dans les arbres et nourrissez d’adorables créatures. Rejoignez une communauté dynamique, cuisinez de délicieuses recettes avec des ingrédients locaux et explorez l’histoire ancienne de l’île.